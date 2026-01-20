Las sinergias entre Barcelona y Madrid, una herramienta para atraer turistas culturales en 2026: "Hemos notado un incremento del 38%"

¿Puede el arte atraer un nuevo tipo de turistas en 2026? Esta es, precisamente, una de las preguntas que se han planteado durante la jornada Barcelona: música, arte y turismo como motores de ciudad, organizada por Barcelona Turisme y el Círculo de Bellas Artes este martes en Madrid. Bajo el enunciado Arte: Cuando no eres capital y tienes arte y legado - Barcelona Art Season, se han celebrado tres mesas temáticas: Museos de Autor, Arquitectura, Contemporaneidad y visitantes Internacionales y Arte, dejando para el final, a modo de conclusión, las reacciones de Madrid.

“Madrid, estos últimos años, ha experimentado un aumento de visitantes relacionados con la cultura. Hemos valorado un aumento del 38% de público que viene a la ciudad con esa motivación cultural . Las galerías, tanto en Barcelona como en Madrid, cuentan con proyectos de excelencia, con ambición internacional, que proponen nuevos lenguajes y exposiciones más radicales y desconocidas”, ha expresado Pablo Flórez, director de la Galería Ehrhardt Flórez y presidente de Arte Madrid, en la última mesa redonda del encuentro, moderada por Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO.

El representante de la asociación de galerías madrileñas se ha referido a los programas de colaboración que mantienen con Barcelona: “Creo que han dado sus frutos. Hemos establecido unas relaciones muy buenas para sumar fuerzas y hacer del arte contemporáneo una herramienta de peso con la que construir el tejido cultural entre ambas ciudades. Intercambiamos artistas constantemente y colaboramos entre nosotros ”.

Barcelona y Madrid ponen en valor la alianza de la cultura y el turismo como palanca de progreso y transformación / Cedida

Un paso más allá

En consonancia, Nadia Arroyo, directora de Cultura de Fundación MAPFRE, ha trasladado su visión para conectar públicos locales e internacionales desde una disciplina como la fotografía. “Tenemos un pie en cada una de las dos ciudades. Se nos brindó la oportunidad de abrir un nuevo espacio para sumar a la ciudad de Barcelona y queríamos ir un paso más allá en lo que a fotografía se refiere. Pensamos en cómo sumarnos al tejido barcelonés. Más allá de nuestro programa nacional, quisimos poner una pata en colaboración con las escuelas de la ciudad de Barcelona y creamos el proyecto KBr Flama”, sostiene.

También en la mesa, Pablo Berástegui, director de La Casa Encendida, ha querido poner el foco en el papel de los centros culturales como espacios de experimentación, cruce de disciplina y atención a lo social y medioambiental. “Esta sociedad civil que tanto envidiamos de Barcelona por su capacidad para responder a los desafíos, está comenzando a aparecer también en Madrid”, ha sumado mientras proponía intercambios de trabajadores culturales entre diferentes instituciones madrileñas y barcelonesas.

Por último, Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes, ha clausurado esta mesa de debate reflexionando alrededor de la sintonía artística entre los diferentes niveles sociales: “En la capital española eso no existe, en parte, porque las administraciones pertenecen a diferentes partidos. Incluso entre las instituciones regidas por un mismo partido hay falta de sintonía, no hay un proyecto común. Es curioso”.

“Si hay algo de coordinación es gracias a los integrantes de esas instituciones públicas. Desde el Círculo de Bellas Artes tenemos una concepción transnacional de la política. En un momento geopolítico como el actual, la cultura tiene un papel fundamental. Debemos generar un polo Madrid-Barcelona abierto al resto del mundo que sea una declaración de intenciones en términos de inversión cultural. Sería buenísimo", ha zanjado.

Tras un minuto de silencio en honor a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, Jordi Clos, presidente de Turismo de Barcelona, y Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes, han presentado la oferta cultural que ocupará la agenda 2026 de Barcelona en el ámbito musical y artístico. “Hablaremos de la cultura como motor del progreso, de la ciudad, de la reflexión, como el cultivo de las mentes y de los cuerpos”, ha señalado Hernández. Clos, por su parte, ha calificado esta acción como un reto a fortalecer: “Aprovecho para pedir a las instituciones de nuestra ciudad que, ya que tenemos un incremento del impuesto turístico, esta recaudación sirva para potenciar la oferta cultural barcelonesa”.