Santa Coloma da inicio a la renovación de los 1.800 contenedores de basura de la ciudad

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet empezó el pasado lunes a renovar la totalidad de los contenedores de la ciudad. Es una de las novedades incluidas en el nuevo contrato de limpieza municipal, que se adjudicó a cuatro empresas diferentes en septiembre de 2024 por un presupuesto de 138 millones de euros para ocho años, y se presentó a la ciudadanía en abril del año pasado. "Cumplimos con la planificación prevista en el nuevo contrato de limpieza", sostiene la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González.

El inicio de la sustitución lo ha anunciado la edil socialista en un vídeo publicado en sus redes sociales. González ha detallado que la renovación ha comenzado por el barrio de Les Oliveres, que se instalarán unos 25 contenedores al día y que los primeros en ser sustituidos son los del vidrio, de color verde. "Los que tenemos ahora han cumplido su función de sobras y tienen más de 13 años".

Detalle de uno de los nuevos contenedores de vidrio que se han empezado a instalar en Santa Coloma de Gramenet / AJUNTAMENT DE santa

En total, se renovarán 1.800 de estos elementos. "La colocación de los nuevos contenedores puede provocar cortes de tráfico en momentos puntuales en algunas calles", ha advertido González, que ha agradecido a los vecinos su "comprensión" por las posibles molestias.

Una vez sustituidos los contenedores de vidrio, la renovación continuará con los de la fracción orgánica, los de papel y cartón, los de envases y, por último, los de la fracción rechazo. El proceso de sustitución implica también la renovación de los elementos de soporte de los contenedores, que van enganchados al suelo; lo que a su vez permitirá una limpieza en profundidad de la superficie sobre la que se colocan estos elementos del mobiliario urbano.