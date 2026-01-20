Sant Cugat anuncia una congelación de su tasa de basuras pese haber aprobado un incremento del 26%

La tasa de basuras que pagan en Sant Cugat del Vallès unos 38.000 hogares contribuyentes i unos 2.200 comercios se verá finalmente congelada este 2026 pese haber aprobado el Ayuntamiento un incremento del 26%. Lo ha anunciado el alcalde Josep Maria Vallès (Junts) este 20 de enero, cuando en un encuentro con periodistas ha explicado la hoja de ruta para este año del gobierno municipal que Junts comparte con ERC.

"El recibo de la tasa de residuos no se incrementará este 2026", ha afirmado Vallès. El edil ha insistido en que la ciudadanía "pagará íntegramente el mismo importe que en 2025", aludiendo a que el principio básico de su ejecutivo es "no trasladar ningún coste a la ciudadanía que no esté plenamente ejecutado y acreditado".

El argumento con el que el alcalde ha justificado la congelación, pese haberse aprobado un incremento en el Pleno municipal del pasado diciembre, tiene que ver con los costes que el servicio de recogida de residuos le supone el consistorio cugatense. "El coste actual del nuevo contrato no es el mismo que contemplábamos en marzo del año pasado: eso es lo que nos permite aplicar un aumento 0 a la tasa este 2026", ha ratificado Vallès.

La Ley obliga a los ayuntamientos a repercutir sobre los productores de residuos la totalidad de los costes del servicio de recogida de basuras. A ello se ha referido Vallès, que ha atribudo al gobierno estatal "de Pedro Sánchez y Sumar" la responsabilidad de haber aprobado en el Congreso de los Diputados la regulación imperativa para los consistorios.

Por su parte, el teniente de Alcaldía de Economia, Carles Brugarolas, ha confirmado que "la cobertura de costes de la tasa actualmente es del 100%". Brugarolas ha explicado que el consistorio ha trabajado conjuntamente con el Organismo Tributario de la Diputación de Barcelona para hacer posible la congelación. "La mejora económica del Ayuntamiento lo ha hecho posible: los recibos serán idénticos a los del 2025", ha certificado Brugarolas.

"Si fuera por nosotros, la tasa no existiría"

"Junts y ERC votaron en contra: si fuera por nosotros, la tasa no existiría", ha apuntalado el regidor posconvergente, quien también ha lanzado un dardo al PP: "El PP, que en Sant Cugat reparte modelos para recurrir la tasa, hizo posible su aprobación porque en el Congreso se abstuvo".

El servicio de recogida de residuos está incluido en el contrato de limpieza que Sant Cugat ha renovado este último año y cuya implementación acabará en marzo de este 2026. El nuevo contrato ha permitido a Sant Cugat "ampliar la maquinaria, tener más frecuencias de limpiezas y más cambios de contenedores", ha segurado Vallès. Con la nueva contrata el gasto local, ha ratificado el edil, ha pasado de 8 a 13 millones al año.