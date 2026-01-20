Retiran en Mataró una docena de vehículos abandonados que personas sintecho utilizaban para dormir

El Ayuntamiento de Mataró asegura estar "poniendo orden" en un aparcamiento del barrio de Rocafonda en que personas sintecho utilizaban vehículos abandonados para pernoctar. En total, cinco personas han sido desalojadas de los vehículos en un dispositivo policial, este martes por la mañana.

En un comunicado, el gobierno municipal declara haber retirado doce coches abandonados y, en paralelo, haber realizado trabajos de limpieza a fondo y de mantenimiento de la jardinera del parque, situado en la calle Germans Manuel i Francesc Fontanals.

En la zona también se han detectado elementos voluminosos que serán retirados por la brigada de limpieza. El Ayuntamiento asegura que pese a haber ofrecido asistencia social a las personas afectadas, estas han rechazado la ayuda.

Cinco personas que pernoctaban en los vehículos abandonados han sido cautelarmente desalojadas / AJUNTAMENT DE MATARÓ

El Ayuntamiento recuerda que "el estacionamiento en este aparcamiento está restringido hasta que finalicen los trabajos". Esta actuación sucede a otra que se hizo al aparcamiento del Sorrall, en el barrio de Cerdanyola, en que también se retiraron una docena de vehículos abandonados, se desbrozó y limpió la zona, y se mejoró el alumbrado.