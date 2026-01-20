PSC y Junts pactan el rescate del Teatre Capitol y la recalificación de la sede de Telefónica

Un acuerdo entre el PSC y Junts ha permitido al gobierno municipal de Jaume Collboni desencallar el rescate del Teatre Capitol y avanzar en la recalificación del edificio de la Torre Telefónica. El pacto, anunciado por Junts este martes al mediodía, garantiza el proyecto del gobierno de Jaume Collboni -que da continuidad del histórico teatro de la Rambla como equipamiento cultural- y desbloquea una operación urbanística que había quedado en suspenso tras un primer intento fallido en la comisión de Urbanismo de diciembre.

En aquella votación, en la que se empezaba a tramitar la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), Junts se abstuvo y los Comuns, ERC y Vox se opusieron al considerar un “pelotazo” la propuesta del gobierno. De este modo, la propuesta del PSC de hacerse con el teatro gracias a la recalificación urbanística del edificio Telefónica -situado en el número 2 de la calle Fontanella- para permitir usos terciarios quedó en el aire.

Los posconvergentes, que hasta ahora sostenían que la propuesta del PSC trataba al Teatre Capitol como una “carga urbanística”, han decidido cambiar el sentido de su voto y facilitar que se tramite la aprobación inicial del proyecto. El apoyo de Junts llega a cambio del compromiso del gobierno municipal para ampliar espacios para la cultura popular en el distrito de Ciutat Vella, en particular para los Gegants de Barcelona.

"Creíamos que se podía mejorar el expediente y hoy podemos anunciar el acuerdo para que el planeamiento que se hace del Capitol no sea una simple carga urbanística y pongamos la cultura en el centro", ha señalado el portavoz de Junts, Joan Rodríguez, que ha subrayado que la cultura ya es un vector clave en Ciutat Vella, pero que faltaba “hacer justicia” a la cultura popular.

Junts no ha concretado todavía las ubicaciones de los nuevos espacios, aunque ha avanzado que durante el periodo de exposición pública del proyecto y antes de su aprobación definitiva “habrá noticias al respecto”. Ahora, el gobierno de Collboni vuelve a llevar a votación el proyecto en la comisión de Urbanismo de este martes por la tarde con los votos asegurados de Junts, lo que permite que la operación empiece a tramitarse.

[Habrá ampliación]