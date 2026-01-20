El gobierno Collboni niega que la Telecogresca esté en peligro por las tasas del Fòrum

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcè, ha negado que la continuidad del principal festival universitario de Catalunya, Telecogresca, esté en peligro por el aumento de las tasas que cobra el Ayuntamiento de Barcelona.

El pasado jueves, la Associació Cultural Telecogresca, organizadora del festival, denunció que el evento estava amenazado por el encarecimiento del 250% en las tasas que impone el Ayuntamiento de Barcelona para el Parc del Fòrum, recinto en el que se celebra tras haber ganado un concurrido concurso público.

Los grupos de la oposición le han reclamado este martes al gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que "encuentre una solución" para garantizar la celebración del encuentro universitario. A propuesta de Barcelona en Comú, la comisión municipal de Cultura ha acordado, por amplia mayoría y pese a los votos en contra de PSC y Vox, que se reconozca el valor público, comunitario y no lucrativo de la Telecogresca, con casi 50 años de historia, y que el Ayuntamiento proponga una fórmula más adecuada para garantizar la sostenibilidad y la asequibilidad del proyecto a medio y largo plazo.

El concejal Pau Gonzàlez (Bcomú) ha pedido "generar herramientas" para seguir acompañando al festival. En concreto, ha lamentado que se hiciera competir a la Telecogresca contra los grandes eventos sin tener en cuenta su "espíritu comunitario y voluntario", que permite a los jóvenes de la ciudad disfrutar de una propuesta cultural asequible.

En su réplica, el concejal de Cultura ha sostenido que 40.000 euros en tasas municipales no comprometen la viabilidad de un festival que paga caches profesionales y que tiene 15.000 asistentes, además de un espacio que permite llegar a las 30.000 personas. Es más, ha añadido que la organización "tendría que decidir a qué quiere jugar" y dónde, si en la liga de las grandes concentraciones estudiantiles o la de los festivales profesionales.