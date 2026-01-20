El gobierno de Collboni estudia impulsar "estancias becadas" para autores catalanes en otros países

El Ayuntamiento de Barcelona estudia impulsar "estancias becadas" en otros países dirigidas a autores catalanes, a raíz de las críticas surgidas contra las becas para autores latinoamericanos 'Narra Barcelona'.

Lo ha anunciado el concejal de Cultura, Xavier Marcé, durante la presentación de un informe sobre el paso de la ciudad por la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México) en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes de este martes.

Ha afirmado que se generó "cierta confusión" con el anuncio de las becas 'Narra Barcelona', porque seguramente tendría que haber sido comunicada por la Casa Amèrica, en sus palabras.

Asimismo, ha señalado que "una de las consecuencias de este error" es que se han iniciado conversaciones con el Institut Ramon Llull para lanzar unas nuevas becas para la estancia de escritores catalanes en otros países.

Según han explicado fuentes municipales a Europa Press, esta nueva línea de ayudas se está trabajando en estos momentos y próximamente se explicará detalladamente su cuantía y requisitos.

Reproches de Junts y ERC

Durante la comisión, Junts y ERC han vuelto a reprochar al gobierno municipal la presentación de las becas para escritores latinoamericanos.

En concreto, el portavoz republicano Jordi Castellana ha lamentado el "ruido" generado por la forma de presentar la medida que, a su juicio, ensució el paso de Barcelona por la FIL de Guadalajara, ya que cogió por sorpresa al sector.

Asimismo, el concejal de Junts Joan Rodríguez ha sostenido que la presentación de las becas fue una "intervención desafortunada" del ejecutivo municipal que, espera, conlleve una reconsideración.