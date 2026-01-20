FOTOS | El temporal Harry engulle la arena de las playas de Barcelona y deja las duchas desfalcadas

El litoral de Barcelona ya evidencia el impacto del temporal Harry en Catalunya, que se ha cebado con Girona y ha causado estragos en Badalona. Las 10 playas de la capital están cerradas y lucen la preceptiva bandera roja de prohibición de baño. La mayoría muestran este martes una gran pérdida de arena, engullida por la mala mar y olas de más de 2,5 metros de altura. Un paisaje que recuerda el paso del temporal Gloria hace seis años, que dejó especialmente tocada la playa de la Nova Mar Bella y alrededores.

El Ayuntamiento de Barcelona ha pasado a fase de emergencia el Plan Básico de Emergencia Municipal por mal estado del mar, activado este lunes por la mañana en fase de alerta, "ante las previsiones meteorológicas y el incremento de la altura de las olas". Este estadio se activa cuando hay probabilidad alta olas de más de 4 metros y el litoral de la ciudad "sufre los efectos del mar, convirtiéndose en un peligro para las personas o por destrozos en el mobiliario", ha recordado el consistorio en un comunicado. En esta fase, no puede practicarse surf por seguridad.

Así pues, todo apunta a un miércoles con nuevas afectaciones. Entre los efectos que ha provocado la borrasca, EL PERIÓDICO ha podido constatar daños en la plataforma de madera del paseo marítimo de la Barceloneta, duchas desfalcadas y boyas de profundidad arrastradas a la arena. El consistorio prevé hacer balance de desperfectos en unos días, cuando termine el temporal y se estabilice el retorno natural de arena a la costa.

Costa recortada

Aún así, las primeras labores para amortiguar el impacto ya han empezado. Operarios públicos y patrullas de la Guardia Urbana de Barcelona revisaban por la mañana el estado del litoral. El paseo marítimo ha quedado cubierto de una fina capa de tierra y restos vegetales y al menos una de las plataformas de madera que remata la acera luce un agujero por el hundimiento de tablones.

En conjunto, las playas de Ciutat Vella han quedado muy recortadas por el avance del agua y con varias cañerías a la vista. La orilla llega hasta las duchas, situadas usualmente en la parte trasera del arenal. Algunas de estas instalaciones han quedado parcialmente sin anclaje, al perder parte de la arena que tenían debajo. En la playa de Sant Miquel, el agua llegaba casi a los pies de la fotogénica escultura L'estel ferit.

Temporal y mala mar en las playas de la Barceloneta / VÍDEO: DAVID JIMÉNEZ

El espacio para la práctica deportiva al aire libre en el acceso al doble espigón del Gas estaba inundado. Y una gran boya roja, destinada a indicar la profundidad del fondo marino, había sido desanclada y empujada hasta la arena. Por otro lado, una barricada de sacos de obra llenos de arena protegía del oleaje la terraza de uno de los restaurantes del Front Marítimo, instalado debajo del paseo marítimo elevado.

Imprudentes

A pesar de las claras advertencias de Protecció Civil este martes y de la alerta enviada a todos los móviles la víspera, este diario ha podido constatar la presencia de algunos ciudadanos temerarios a primera línea de mar. Los más cautos tomaban fotografías de las playas deshechas en chubasquero o bajo un paraguas, a la altura del Hospital del Mar, donde el paseo marítimo discurre elevado. También había runners corriendo frente a la playa del Somorrostro e incluso una mujer paseaba por la orilla, junto a las olas y con la bandera roja bien izada. La Generalitat de Catalunya había pedido este mediodía a la población que no se acerque a diques y espigones ni vaya a observar el oleaje cerca de playas y paseos marítimos urbanos.