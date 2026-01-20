MAPA | Tres distritos concentran el 57% de la venta de viviendas a extranjeros en Barcelona

La fiebre inmobiliaria ha dejado un 2025 con el saldo de compraventas de vivienda más alto de los últimos 14 años en Barcelona pese al calentamiento de los precios: 12.960, de las que un 23% (3.868) fueron protagonizadas por extranjeros, que en su mayoría (57%) eligieron los distritos de Ciutat Vella, el Eixample y Sant Martí. El balance del registro notarial refleja la evolución de la ciudad, donde la población foránea ha ido creciendo hasta llegar al 35,4% en el último padrón.

Aunque los datos inmobiliarios no distinguen nacionalidades, sí clarifican la radiografía territorial. El ránking por barrios está liderado por el Raval. Los gráficos elaborados por EL PERIÓDICO delatan una tendencia creciente que podrían ganar relevancia política, pues la semana pasada el teniente de alcaldía Jordi Valls defendió en la tribuna Inmoscopia 2025 que se establezcan distintos tipos de fiscalidad según el perfil de comprador.

PORCENTAJE DE COMPRAVENTA DE VIVIENDAS POR NACIONALIDAD DEL COMPRADOR Visualización del porcentaje de compraventa de viviendas por nacionalidad del comprador.

Desde 2012 (en la serie publicada por los notarios), el volumen de ventas de pisos a extranjeros marcó su cifra más alta en 2024, con 3.881, aunque el nuevo resultado del año pasado le pisa los talones. Esa amplia participación de no nacidos en España integra tanto a expats, como a inmigrantes arraigados y a quienes adquieren una segunda residencia o inversión en la capital catalana. Por ello, el concejal de Economía, Jordi Valls, aludió el pasado miércoles en la Tribuna Inmoscòpia que organizan los API catalanes a ese 23% de cuota foránea, defendiendo la aplicación de distinta fiscalidad según la finalidad de uso.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COMPRAVENTAS DE VIVIENDAS Gráfico que muestra la evolución por años del número de compraventas que se han realizado en Barcelona según la nacionalidad del comprador.

Más allá de este debate, el registro notarial refleja las zonas preferidas por los compradores extranjeros, siendo el Eixample el distrito más grande y que aúna más escrituras (756), con el barrio de la Dreta de la Eixample como epicentro (204) en su registro más alto de la serie. Dicha zona se ha convertido en la más demandada por los compradores de alto poder adquisitivo, como informó este diario a partir de los datos de inmobiliarias de lujo. En el mismo distrito, también destacó la Sagrada Família (161), indudable imán para enamorados de los iconos locales.

Muy cerca se sitúa Sant Martí (756) por su tirón inmobiliario, en este caso con el Poblenou como barrio más demandado (130 compraventas), seguido por el Besòs i el Maresme (110), que concentra mucha obra nueva.

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA POR BARRIOS Mapa que muestra la densidad de compraventa de viviendas por barrios en Barcelona

El corazón de la ciudad

Pero es el centro de la metrópolis, Ciutat Vella, con 688 operaciones firmadas, la que encumbra al barrio con más pisos vendidos a población autóctona en 2025: el Raval, que aglutina 286 casos. Obviamente, una parte son inmigrantes, dado que más de la mitad de sus vecinos son extranjeros. Pero la zona también tiene atractivo para algunos expats e inversores, señalan fuentes del sector. Otra área de éxito en este sentido fue Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, con 164.

En el resto de la urbe, destacan también las 457 compraventas a extranjeros registradas en el distrito de Sants-Montjuïc (en especial en el Poble Sec, con 173), así como las 295 de Nou Barris, que bate su récord, seguido por Horta-Guinardó.

En cambio, la zona de Sarrià-Sant Gervasi, con más residentes europeos y los precios más caros de la ciudad, se quedó en 160 transacciones, aunque también fue su año más destacado. Y empataron con 205 Gràcia (más de la mitad en la Vila de Gràcia) y Sant Andreu (muy repartido por sus barrios).