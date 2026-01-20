Día 'horribilis' en Rodalies por la meteorología y una incidencia en el centro de control de Adif

Nuevo día de grandes complicaciones en el servicio de Rodalies en Catalunya. Una incidencia en el centro de control de Adif hacia las tres de la tarde ha interrumpido la circulación de trenes y acumulado demoras en el servicio ferroviario convencional. El problema se ha solucionado al cabo de pocos minutos, si bien demoras superiores a 30 minutos por efecto de la incidencia se han mantenido a lo largo del día en las líneas R1, R2, R2Sud, R2 Nord, R3 y R8.

Asimismo, buena parte de la red ferroviaria se ha visto afectada por los efectos de la meteorología. A última hora de la tarde se mantenía suprimida la circulación de trenes la R11 por la caída de un árbol a las nueve de la mañana en la zona de vías. Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera primero entre Caldes de Malavella y Girona y, ya más tarde, entre Maçanet-Massanes y Figueres. En este punto, los usuarios no cuentan con ningún sistema de transporte para seguir el viaje, debido a la "imposibilidad de circulación tanto por tren como por carretera", señala Renfe.

De nuevo, incidencia en El Prat

La RG1 solo funciona entre L'Hospitalet y Maçanet-Massanes con demoras superiores a los 30 minutos, por problemas derivados del temporal marítimo. Lo mismo sucede con la R1, que desde primera hora del día ha sufrido incidencias, con el cierre de la estación de Premià de Mar. El efecto de la meteorología en una infraestructura que pasa junto al mar ha hecho que la circulación de trenes se reduzca a una sola vía entre Badalona y Mataró. Por ello, los convoyes pasan a cuentagotas, con esperas superiores a la media hora.

En la R4 la caída de un árbol en la zona de vías entre Terrassa y Sant Miquel de Gonteres ha interrumpido el paso de trenes hasta Manresa, que se ha restablecido pasadas las cinco de la tarde.

Las líneas que en principio se han mantenido a salvo de las inclemencias del tiempo, se han visto afectadas igualmente a primera hora de la mañana por una incidencia en la infraestructura de la estación de El Prat. Ha afectado a las líneas R2, R2 sur, R2 nord, R13, R14, R15, R16 y R17.