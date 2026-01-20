Detenidos cuatro ladrones con más de 100 antecedentes por robar en trasteros de Badalona

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Badalona han detenido a cuatro hombres de 56, 47, 34 y 22 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en varios trasteros en la ciudad.

La detención se produjo el pasado 17 de enero, hacia la medianoche, al recibir la alerta que cuatro personas habían accedido a la zona de trasteros de una comunidad de vecinos del Centre, en Badalona.

Al acercarse al edificio, los agentes interceptaron a los cuatro hombres, que coincidían con la descripción de los sospechosos a quienes habían podido ver a través de una cámara de vigilancia. Asimismo, los agentes comprobaron que seis de los trasteros habían sido forzados y su interior estaba revuelto.

Los hombres, que llevaban encima varias herramientas entre las cuales una cizalla de grandes dimensiones, una pata de cabra y dos tenazas, suman más de un centenar de antecedentes entre todos.

Los cuatro detenidos pasaron domingo a disposición judicial del juzgado en funciones de guardia de Badalona.

El cuerpo de Mossos d'Esquadra recuerda en un comunicado que todo aquel que disponga de un trastero en un zona comunitaria tenga en cuenta medidas de seguridad como por ejemplo "tener cerraduras diferentes en cada puerta, y controlar que no acceda nadie ajeno a la comunidad".