Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaSalvador IllaOsteomielitis púbicaValentinoLluvia CatalunyaNoruegaTrumpGaudíJulio IglesiasBarcelonaElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

En el barrio del Centre

Detenidos cuatro ladrones con más de 100 antecedentes por robar en trasteros de Badalona

Los arrestados llevaban encima varias herramientas como una gran cizalla, una pata de cabra y dos tenazas

Detienen a un hombre por 60 robos con fuerza en trasteros del Baix Llobregat

Un vehículo de la policía catalana

Un vehículo de la policía catalana / Mossos d'Esquadra

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Badalona han detenido a cuatro hombres de 56, 47, 34 y 22 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en varios trasteros en la ciudad.

La detención se produjo el pasado 17 de enero, hacia la medianoche, al recibir la alerta que cuatro personas habían accedido a la zona de trasteros de una comunidad de vecinos del Centre, en Badalona.

Al acercarse al edificio, los agentes interceptaron a los cuatro hombres, que coincidían con la descripción de los sospechosos a quienes habían podido ver a través de una cámara de vigilancia. Asimismo, los agentes comprobaron que seis de los trasteros habían sido forzados y su interior estaba revuelto.

Los hombres, que llevaban encima varias herramientas entre las cuales una cizalla de grandes dimensiones, una pata de cabra y dos tenazas, suman más de un centenar de antecedentes entre todos.

Los cuatro detenidos pasaron domingo a disposición judicial del juzgado en funciones de guardia de Badalona.

Noticias relacionadas y más

El cuerpo de Mossos d'Esquadra recuerda en un comunicado que todo aquel que disponga de un trastero en un zona comunitaria tenga en cuenta medidas de seguridad como por ejemplo "tener cerraduras diferentes en cada puerta, y controlar que no acceda nadie ajeno a la comunidad".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
  2. Furor por la liquidación de un lujoso hotel de Barcelona: “Me he llevado todo lo que he podido”
  3. Sabadell se desmarca de Barcelona y descarta prohibir los pisos turísticos
  4. Terrassa inicia los trámites para que una urbanización se anexione a Matadepera tras la polémica de Bellaterra y Cerdanyola
  5. Barcelona invertirá 2,3 millones en la reforma de tres calles del barrio de Porta
  6. Barcelona registra una caída histórica de la contaminación y roza el objetivo europeo de 2030
  7. Barcelona reclama dos millones al antiguo concesionario de chiringuitos de la Ciutadella, la Sagrada Família y Montjuïc
  8. Desprendimientos por las lluvias interrumpen FGC entre Monistrol y Manresa y cortan una carretera en Sabadell

Detenidos cuatro ladrones con más de 100 antecedentes por robar en trasteros de Badalona

Detenidos cuatro ladrones con más de 100 antecedentes por robar en trasteros de Badalona

Barcelona atribuye a una “suma de factores” la muerte de una persona sin hogar durante la ola de frío

Barcelona atribuye a una “suma de factores” la muerte de una persona sin hogar durante la ola de frío

El Gobierno accede ahora a relajar el reglamento de pesca que ha tenido amarrada este lunes a la flota española

El Gobierno accede ahora a relajar el reglamento de pesca que ha tenido amarrada este lunes a la flota española

Final feliz para el exilio obligatorio del Institut de Estudis Fotogràfics de Catalunya: se mudará a la Escola del Carme de Sants

Final feliz para el exilio obligatorio del Institut de Estudis Fotogràfics de Catalunya: se mudará a la Escola del Carme de Sants

Sant Cugat anuncia una congelación de su tasa de basuras pese haber aprobado un incremento del 26%

Bellaterra aplaza la consulta sobre su anexión a Sant Cugat y busca una posición unitaria ante Cerdanyola

Bellaterra aplaza la consulta sobre su anexión a Sant Cugat y busca una posición unitaria ante Cerdanyola

Temporal y mala mar en las playas de la Barceloneta

Condenados siete 'casuals' que extorsionaron a dos empresarios y obtener 30.000 euros y un Ferrari

Condenados siete 'casuals' que extorsionaron a dos empresarios y obtener 30.000 euros y un Ferrari