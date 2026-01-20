Bellaterra aplaza la consulta sobre su anexión a Sant Cugat y busca una posición unitaria ante Cerdanyola

El intento de poner fecha ya a una consulta ciudadana sobre el futuro municipal de Bellaterra no llegó a materializarse. En el pleno de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) celebrado este 19 de enero, la propuesta que debía abrir el camino a una votación vecinal se retiró antes de someterla al marcador.

La decisión ha evitado una votación que se preveía ajustada y, en lugar de medir fuerzas en el pleno, los grupos se emplazaron a reconstruir puentes. El nuevo objetivo, al menos sobre el papel, pasa por articular una posición compartida entre gobierno y oposición para trasladarla al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès y, desde ahí, sostener una petición de consulta con más recorrido.

La iniciativa había sido defendida por los grupos de la oposición —Gent per Bellaterra, ERC y una vocal no adscrita— en coordinación con la Comissió Bellaterra és Sant Cugat, que lleva años empujando el cambio de municipio. El planteamiento incluía un elemento clave para entender el proceso: preguntar a la población incluso en un escenario en el que Bellaterra perdiera su actual figura de EMD en caso de integrarse en Sant Cugat.

Pero la propuesta se ha desinflado en el último tramo. El portavoz de Gent per Bellaterra, Carles Triginer, ha explicado que el contexto político se había movido lo suficiente en pocos días como para aconsejar un replanteamiento. A ese argumento se ha sumado que el bloque opositor llegaba al pleno con menos margen por la vacante que ha dejado la renuncia de la vocal de ERC en la sesión anterior. Con ese cambio, la correlación de fuerzas quedaba claramente inclinada hacia el gobierno local de Bellaterra Endavant, que mantiene cuatro vocalías.

En la práctica, la retirada ha evitado un choque frontal que podía acabar en derrota parlamentaria y, a la vez, ha reorientado el debate: no tanto si debe preguntarse, sino cómo y con qué consenso se puede impulsar una consulta que sea políticamente más defendible.

Con EMD o sin ella

Pese al frenazo, el fondo del asunto permanece intacto. Triginer ha trasladado que el siguiente paso debería ser trabajar una fórmula conjunta para reclamar una consulta vinculante al vecindario. Y, sobre todo, ordenar la pregunta central que divide estrategias: si la integración en Sant Cugat debe plantearse preservando algún encaje equivalente a la EMD o asumiendo el traslado sin ese estatus.

Un conflicto que entra en año clave

Bellaterra, con unos 3.000 habitantes, es un núcleo singular dentro del mapa local. Pertenece a Cerdanyola del Vallès, pero dispone de una autonomía administrativa y de gestión mediante la EMD, con financiación municipal. Esa singularidad, sin embargo, no ha evitado que el debate territorial se enquiste.

El actual ciclo se activó en 2019, cuando una comisión vecinal impulsó una recogida de firmas para promover la incorporación a Sant Cugat del Vallès, municipio al que parte del vecindario se siente más vinculado por hábitos cotidianos, perfil socioeconómico e identidad local. La campaña reunió 1.230 adhesiones, un 61% del censo vecinal, y puso el asunto en el carril institucional.

En 2024, una resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligó a Cerdanyola a tramitar un expediente informativo con informes y documentación de distintas administraciones. El procedimiento, que llevaba tiempo atascado, ha recuperado así tracción formal.

La novedad más relevante en este tramo ha llegado desde Sant Cugat. Por primera vez, el consistorio ha emitido, este enero, un informe que avala que la operación podría ser viable. El gesto tensó las relaciones con Cerdanyola, cuyo gobierno municipal reprochó a Sant Cugat una actuación que considera impropia entre administraciones vecinas.

La decisión definitiva, en cualquier caso, no se resolverá solo en el tablero local. El expediente apunta a la Generalitat, que, según el calendario previsto, podría pronunciarse este verano.