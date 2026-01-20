Una treintena de retrovisores de vehículos aparcados aparecen destrozados en dos calles de Barcelona

Barcelona es una de las mejores ciudades de Europa y del mundo, según diferentes rankings y encuestas. Y es que el clima, sus paisajes y sus siglos de historia la convierten en un gran atractivo para turistas y residentes.

De hecho, según la plataforma de viajes eDreams Odigeo, Barcelona se posicionó en 2025 como el destino favorito de 2025 a nivel mundial.

Asimismo, las diferentes opciones de ocio, tanto nocturno como diurno, la convierten en una ciudad llena de vida a cualquier hora del día.

Nueva ordenanza municipal

No obstante, las terrazas llenas, los parques con niños o los trayectos diarios de los vecinos, sumado a la alta afluencia turística, hacen imprescindible garantizar el civismo y la buena convivencia en el espacio público.

Por este motivo, el municipio aplicará a partir del 15 de febrero la nueva ordenanza municipal de civismo, que implica el endurecimiento de sanciones y nuevas conductas infractoras.

Una treintena de vehículos afectados

Y es que el incivismo está muy presente en grandes ciudades como Barcelona. Un claro ejemplo sucedió durante la madrugada del pasado sábado al domingo en el barrio de Porta (Nou Barris), donde una treintena de vehículos estacionados en las calles Andreu Nin y Manuel Sanchís i Guarner amanecieron con los retrovisores destrozados.

Además, algunos de los coches tenían este espejo colgando de la carrocería, otros yacían en el suelo e, incluso, varios habían desaparecido.

Por el momento se desconocen los detalles de la infracción, ni si se trata de una persona o de un grupo de individuos, ya que aún no ha aparecido ningún testigo del suceso.

Las imágenes del caso

Tampoco se han presentado denuncias ante la Guàrdia Urbana, según cuentan fuentes municipales al medio de comunicación público Betevé.

Como se puede observar en las imágenes compartidas por Javier Barreña, quien también es portavoz del PP en Nou Barris, la ruta que siguieron el o los implicados comprende 300 metros, desde el Carrer de Rosselló i Porcel hasta el Passeig de Valldaura, y no se descarta que haya más vehículos implicados que no aparecen en el vídeo.

Qué hacer en caso de robo

En el caso de robo del retrovisor, se deben seguir tres pautas básicas. En primer lugar, es fundamental denunciar a la policía para iniciar el parte del seguro.

Después, es importante consultar la póliza para ver si cubre el daño. En caso afirmativo, contacta con la aseguradora para informar del robo y presentar el atestado policial.

Tipos de seguro

Normalmente, si se dispone de un seguro a terceros básico, lo habitual es que no incluya cobertura para retrovisores, salvo que el daño lo haya causado un tercero identificado y se tramite como parte de responsabilidad civil.

En el caso de una póliza a todo riesgo o con cobertura de daños materiales, el retrovisor sí estará cubierto si el daño se produce por un impacto, accidente o acto vandálico, siempre dentro de los términos del contrato.