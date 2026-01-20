Barcelona estudiará cómo reaprovechar las sobras de todos los comedores escolares

El Ayuntamiento de Barcelona estudiará cómo ampliar el programa de reaprovechamiento de las sobras alimentarias en los comedores escolares tras los buenos resultados de la prueba piloto ‘Pont Alimentari’, desarrollada durante el curso 2024-2025. La iniciativa ha logrado que diez centros escolares de la ciudad reaprovechen excedentes alimentarios, evitando el desperdicio de unas 4.500 raciones.

Ante “el éxito” de la prueba piloto, el grupo municipal de ERC ha pedido al gobierno municipal, en la comisión de Derechos Sociales de este martes, ampliar el programa a todos los centros educativos de la ciudad para que todos los comedores tengan capacidad para aprovechar las sobras alimentarias.

En respuesta al ruego, la comisionada de Educación, Marta Sendra, ha asegurado que será el Consorci d’Educació de Barcelona el encargado de estudiar “la mejor manera de hacerlo” y ha abierto la puerta a seguir abordando la cuestión en el marco de este organismo.

La concejal de ERC Rosa Suriñach ha defendido la ampliación del programa recordando que el desperdicio alimentario es “un problema ambiental, pero también social”. En este sentido, ha advertido de que la vulnerabilidad alimentaria afecta cada vez más a familias con niños, por lo que ha recalcado la necesidad de extender la prueba piloto.

Suriñach ha recordado que el programa se puso en marcha con la colaboración de entidades como el Banc de Recursos, que hicieron posible un sistema para redistribuir los alimentos cocinados que no se consumían en las escuelas. Según ha destacado, el programa ha sido “un éxito”, con el reaprovechamiento de unas 4.500 raciones, y ha reclamado que el compromiso del gobierno municipal para ampliarlo “no quede diluido” en el conjunto de actuaciones que debe llevar a cabo el Consorci d’Educació.

En este contexto, Sendra ha recordado la sensibilización y las campañas informativas que se llevan a cabo, no solo desde el ayuntamiento sino también desde la Generalitat y el Estado. Respecto a la capital catalana, ha mencionado la Capitalidad Mundial de la Alimentación Sostenible de 2021, que supuso un “punto de inflexión” y que entre sus pilares tenía el desperdicio y el aprovechamiento alimentario.