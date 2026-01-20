Barcelona atribuye a una “suma de factores” la muerte de una persona sin hogar durante la ola de frío

La quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha defendido la gestión del gobierno municipal con las personas sin hogar durante la ola de frío que dejó a un fallecido que vivía en la calle y ha afirmado que la causa de la muerte fue por "la suma de factores".

Lo ha dicho durante la comisión de Derechos Sociales de este martes, después de que el PP pidiera la comparecencia del gobierno municipal para dar explicaciones sobre las circunstancias de la muerte de personas sin hogar durante la ola de frío de principios de enero.

"La fase de prealerta se activó antes de llegar a los 0 grados, precisamente porque va más allá de lo que diga el termómetro. Y la muerte a veces está vinculada a la propia situación de la persona, a patologías previas o de consumo, todo es la suma de factores", ha sostenido.

También se ha mostrado sorprendida por la iniciativa del PP, ya que ha afirmado que viene de un partido que "en municipios donde gobierna, criminaliza las personas sin hogar, las trata con mucha crueldad y se ha podido seguir en directo por televisión que no gestionó a tiempo el desalojo de 400 personas", en referencia al desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona.

Por su parte, el concejal del PP, Antonio Verdera, ha lamentado que se haya tenido que "llegar hasta aquí" para tener que actuar y ha tachado de "fracaso" la gestión del gobierno del alcalde Jaume Collboni porque, a su juicio, las muertes en olas de frío son evitables.

Desde el resto de la oposición, Junts, BComú, ERC y Vox han coincidido en considerar que la Operación Frío municipal para proteger a las personas sin hogar debe actualizarse, a la vez que han criticado la iniciativa del PP tras ser "responsables" del desalojo del B9, a excepción de Vox, que no se ha pronunciado en este aspecto.