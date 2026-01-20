Intervenida este martes
Ada Colau se recupera en el Hospital de Sant Pau de una operación de vesícula biliar
Fuentes del entorno de la exalcaldesa de Barcelona indican que la intervención ha transcurrido de forma satisfactoria
Salvador Illa sale de la uci y sigue con el tratamiento en el hospital
También Ada Colau ha sido ingresada en un centro hospitalario estos días. La ex alcaldesa de Barcelona se recupera en el Hospital de Sant Pau de una operación de la vesícula biliar que le han practicado este mismo martes, según han confirmado a la ACN fuentes del entorno de la exalcaldesa de Barcelona.
Las mismas fuentes han explicado que la intervención ha transcurrido de forma satisfactoria y que la exlíder de Barcelona en Comú y presidenta de la Fundación Sentit Comú se está recuperando de manera favorable.
Illa, en planta
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este martes de la unidad de cuidados intensivos (uci) y ha pasado a planta, después de que los médicos llegaran el lunes al diagnóstico y anunciaran que sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa. Así lo ha anunciado el Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), donde permanece ingresado, a través de un comunicado.
Illa ha pasado buena noche y evoluciona favorablemente porque ya no tiene fiebre y sí ha experimentado una disminución significativa del dolor, al tiempo que sigue recuperando la movilidad en las extremidades inferiores. Así, su equipo médico ha asegurado que sigue una "evolución correcta dentro de los parámetros esperables en su situación".
