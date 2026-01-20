Ada Colau se recupera en el Hospital de Sant Pau de una operación de vesícula biliar

También Ada Colau ha sido ingresada en un centro hospitalario estos días. La ex alcaldesa de Barcelona se recupera en el Hospital de Sant Pau de una operación de la vesícula biliar que le han practicado este mismo martes, según han confirmado a la ACN fuentes del entorno de la exalcaldesa de Barcelona.

Las mismas fuentes han explicado que la intervención ha transcurrido de forma satisfactoria y que la exlíder de Barcelona en Comú y presidenta de la Fundación Sentit Comú se está recuperando de manera favorable.

Illa, en planta

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este martes de la unidad de cuidados intensivos (uci) y ha pasado a planta, después de que los médicos llegaran el lunes al diagnóstico y anunciaran que sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa . Así lo ha anunciado el Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), donde permanece ingresado, a través de un comunicado.