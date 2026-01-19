Galdric Santana: “Seguro que Gaudí cambiaría algo de la Sagrada Família, pero es su proyecto, dejó señalado como acabarlo”

A finales de los 70, en la famosa entrevista de Joaquín Soler Serrano a Josep Pla, el periodista pregunta al escritor por Gaudí, y este responde: “Cuando yo era joven todo el mundo iba contra él, y ahora resulta que es tan importante”.

Como todos los artistas excepcionales, tiene fans y detractores. Gaudí no hubiera podido ser lo que fue sin fans. Hay que ver de qué años hablamos. Gaudí, por ejemplo, en el último curso de la carrera ya era un personaje reconocido en el mundo de los arquitectos. Más allá de aquello que se subraya de si sacaba aprobados en las asignaturas, al margen de que un aprobado de entonces no es uno de ahora.

No se puede decir, como se ha sostenido, que fuera un mal estudiante.

No. Él ya tuvo un detractor en ese tiempo. Elies Rogent.

Director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, profesor de Gaudí y al que se la atribuye la frase: "Le hemos dado el título a un genio o a un loco, el tiempo lo dirá".

Rogent tiene un choque con él porque Gaudí hace una trampa como estudiante. Hay una tradición de que para demostrar que el dibujo era del alumno dormía en la escuela, para que no lo hiciera un tercero. Gaudí, que ya trabajaba con Fontseré, no tenía tanto tiempo como sus compañeros. De hecho su promoción la formaban cuatro alumnos.

Algo que ahora parece impensable.

Gaudí se llevó un trabajo de la asignatura de proyectos a casa y lo acabó. Rogent lo penalizó, lo envió a septiembre. Gaudí no lo vio justo y protestó, y finalmente se acordó que hiciera un examen en junio, ante un tribunal, y le pusieron un notable, no pudieron ponerle el excelente por cómo había ido todo. El dibujo que hizo es extraordinario, es el proyecto de una fuente monumental para la plaza de Catalunya. Todo este caso es un ejemplo para constatar que Gaudí era excepcional. Era especial. Hay que tener en cuenta que es un arquitecto al que le hacen una exposición en París en vida, en 1910, cuando él tiene 58 años. Otra prueba de que no era un personaje denostado es su funeral multitudinario. Otra cosa es que después de su muerte haya partidarios y detractores.

¿Es un arquitecto que tiene buena relación con sus colegas de la época?

Lo recomiendan constantemente. Tampoco era como ahora, que levantas una piedra y salen 15.000 arquitectos.

Santana con una silla original obra de Gaudí que estaba en la Casa Calvet. / Manu Mitru / EPC

Gaudí está muy vinculado con la Barcelona turística, que vive mucho de sus obras.

Porque él se ha convertido para bien y para mal en una marca. También existe el factor de que desaparecen sus documentos principales, hay una guerra civil, una posguerra, él es asociado a un bando por haber trabado en la Sagrada Família y el movimiento moderno arquitectónico, pese que yo creo que Gaudí es el primer racionalista de la historia, le considera la antítesis de la modernidad, del progresismo. Cuando él es modernísimo. Cuando yo empecé a estudiar Arquitectura, en 1989, si hacías alguna referencia a Gaudí en un ejercicio, estabas inmediatamente suspendido.

Hace algunos años, el concejal de Arquitectura, entonces Daniel Mòdol, afirmó en un pleno municipal: “La Sagrada Família es una mona de pascua”.

Es un clásico.

¿Qué dice a los críticos de las obras de la Sagrada Família que afirman que ya no es una obra de Gaudí, que ha sido traicionado con lo que se ha ido haciendo?

No es cierto. La Sagrada Família que vemos ahora es su proyecto, es una obra póstuma. Evidentemente, él tenía asumido que no podría acabarla. Era imposible. Él emplea un sistema constructivo, no en horizontal sino en vertical, precisamente para dejar señalado cómo acabar el proyecto. Seguro que Gaudí cambiaría alguna cosa.

Combate usted la idea de que trabajaba sin planos.

Es una falacia total. Basta con ver las fotografías del obrador, su último despacho.

Volvamos a la ciudad turística: ¿es injusto asociar a Gaudí con esa Barcelona saturada?

Visto desde fuera, las escuelas de arquitecturas de otros países hacen una valoración no contaminada por nuestra historia local. Sale en los libros de historia de arquitectura de todas las escuelas del mundo occidental, no encontrarás una escuela en Nueva York en la que no hablen de él.

Recientemente ha habido una polémica sobre si hablaba en castellano o no, a raíz de una representación teatral.

Es un personaje importante y se habla de esas cosas. Está documentado que era catalanista, y cuando recibía visitas no cambiaba y hablaba en catalán. Se negó a hablar en castellano con Unamuno.

Y dicen que con Alfonso XIII.

Tenía un carácter singular, que me recuerda al de la gente de Reus, de donde era. Pero hay que tener en cuenta el contexto histórico. No podemos saber a quién votaría hoy Gaudí. Cuando le metieron en la cárcel, una tarde, todo el mundo lo supo, pero la censura impidió que la prensa lo contara.

¿Qué sucedió?

El arquitecto Martinell, discípulo suyo, lo explicó. La policía blindó la entrada de Sant Just i Pastor para que no pudiera celebrarse una misa y Gaudí fue e intentó entrar. No se sabe si fue entonces cuando se dirigió en catalán a la policía, que le impidió entrar por dos veces y después lo detuvo. En comisaría, él solo habló en catalán, y un policía le dijo que cómo podía hablar solo en catalán siendo arquitecto, una profesión que era considerada de mucho prestigio. Todo el mundo supo que estaba detenido y fueron rápidamente a pagar la fianza para que saliera.

Dice que no quiere que el Año Gaudí sea celebración efímera.

Sí, yo quiero que quede investigación hecha, contenido, que la cita sirva para reunir material. La conmemoración persigue que podamos explicarlo científicamente, no interpretativamente. Interpretar es fácil, es lo cómodo. Y no hay que partir de una obra concreta, hay que analizar toda la obra en continuidad. Para fomentar esa investigación hacemos un congreso.