"Fuga de bajo riesgo"
Un escape de gas obliga a confinar una escuela y a desalojar un polideportivo en Esplugues de Llobregat
El Ayuntamiento ha informado que no se han registrado heridos y pide no acercarse a la zona
Una veintena de desalojados por la fuga de gas de L'Hospitalet tardarán varios días en volver a casa: "No he dormido nada"
Un escape de gas ha obligado, este lunes al mediodía, a confinar una escuela y a desalojar un pabellón deportivo en Esplugues de Llobregat.
Las autoridades han confinado la escuela Isidre Martí, y han evacuado el Complex Esportiu Municipal Les Moreres. Aunque las primeras pruebas de detección de gas en el centro educativo han resultado negativas, informa el Ayuntamiento, el confinamiento continúa por precaución.
Los Bombers han destinado ocho dotaciones y la empresa suministradora del gas trabaja para acabar con la fuga que, según explica el Ayuntamiento de Esplugues, "es de bajo riesgo". La policía local ha cortado el tráfico en la zona. También se han desplazado hasta la zona efectivos de los Mossos d'Esquadra, la Policía Local y trabajadores de los servicios técnicos municipales, así como el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz.
Los servicios de emergencias han recibido un aviso a las 12.57 horas, que alertaba que una tubería situada en la confluencia de las avenidas de Lluís Companys y de Puig y Cadafalch había sufrido una perforación durante unas obras en la vía pública.
El Ayuntamiento ha declarado que "no se han registrado personas heridas", recuerdan a los vecinos que no se acerquen a la zona y que "mantengan la calma". Asimismo, recuerdan a los padres que tengan que llevar a sus hijos a la escuela a las 15:00 horas que no los lleven.
Suscríbete para seguir leyendo
- El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
- Furor por la liquidación de un lujoso hotel de Barcelona: “Me he llevado todo lo que he podido”
- Sabadell se desmarca de Barcelona y descarta prohibir los pisos turísticos
- Terrassa inicia los trámites para que una urbanización se anexione a Matadepera tras la polémica de Bellaterra y Cerdanyola
- Barcelona invertirá 2,3 millones en la reforma de tres calles del barrio de Porta
- Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
- Barcelona ofrece para la Agencia Estatal de Salud Pública una perla arquitectónica apenas gozada en la ciudad
- Así es la zona más antigua de Barcelona: concentra siglos de historia política, religiosa y social de la ciudad