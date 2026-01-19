Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Fuga de bajo riesgo"

Un escape de gas obliga a confinar una escuela y a desalojar un polideportivo en Esplugues de Llobregat

El Ayuntamiento ha informado que no se han registrado heridos y pide no acercarse a la zona

Una veintena de desalojados por la fuga de gas de L'Hospitalet tardarán varios días en volver a casa: "No he dormido nada"

El alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, se ha desplazado a la zona donde se ha detectado la fuga de gas

El alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, se ha desplazado a la zona donde se ha detectado la fuga de gas / AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Esplugues de Llobregat
Un escape de gas ha obligado, este lunes al mediodía, a confinar una escuela y a desalojar un pabellón deportivo en Esplugues de Llobregat.

Las autoridades han confinado la escuela Isidre Martí, y han evacuado el Complex Esportiu Municipal Les Moreres. Aunque las primeras pruebas de detección de gas en el centro educativo han resultado negativas, informa el Ayuntamiento, el confinamiento continúa por precaución.

Los Bombers han destinado ocho dotaciones y la empresa suministradora del gas trabaja para acabar con la fuga que, según explica el Ayuntamiento de Esplugues, "es de bajo riesgo". La policía local ha cortado el tráfico en la zona. También se han desplazado hasta la zona efectivos de los Mossos d'Esquadra, la Policía Local y trabajadores de los servicios técnicos municipales, así como el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso a las 12.57 horas, que alertaba que una tubería situada en la confluencia de las avenidas de Lluís Companys y de Puig y Cadafalch había sufrido una perforación durante unas obras en la vía pública.

El Ayuntamiento ha declarado que "no se han registrado personas heridas", recuerdan a los vecinos que no se acerquen a la zona y que "mantengan la calma". Asimismo, recuerdan a los padres que tengan que llevar a sus hijos a la escuela a las 15:00 horas que no los lleven.

