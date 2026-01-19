Las floristas de la Rambla de Barcelona celebrarán su último San Valentín en las paradas históricas

Los días pasan y las ocho paradas de floristas que quedan en la Rambla de Barcelona siguen pendientes de la mudanza que les hará abandonar sus históricos quioscos y el icónico paseo en el que viven desde 1853. El ayuntamiento mantiene sus planes de llevar a cabo el traslado a la plaza Catalunya después de San Valentín, aunque las floristas explican a EL PERIÓDICO que desconocen cuál es la fecha en la que tendrán que empezar a recoger. Por ahora no tienen ningún día fijado en el calendario. Esta incertidumbre incrementa su angustia a las puertas de la campaña de San Valentín, una fecha clave y de gran volumen de trabajo para la venta de flores.

Los planes del consistorio pasan por estrenar los nuevos quioscos desmontables a principios de este año, una fecha que depende del avance de las obras en la Rambla. El traslado de los floristas debe hacerse porque la reforma del tramo central imposibilita que puedan mantenerse en el paseo. Según explican las floristas a este diario, el gobierno de Jaume Collboni les comunicó que el cambio de ubicación sería a finales de este mes, aunque algunos paradistas apuntan que también se ha barajado la opción de después de San Valentín, como señalan fuentes municipales.

A la inquietud e incertidumbre que ya supone el traslado en sí -nunca han estado en otro lugar que no sea la Rambla- se suma su coincidencia con el Día de los Enamorados. “Si el traslado se alarga hasta principios de febrero ya les hemos dicho que no nos moveremos porque viene San Valentín”, subraya uno de los paradistas en declaraciones a este diario ante el desconocimiento de una fecha concreta para llevar a cabo el traslado.

Las paradas de floristas de la Rambla. / Jordi Otix / EPC

Mientras, el emplazamiento provisional donde se ubicarán mientras se reurbaniza la Rambla ya está definido. Será frente a la plaza Catalunya, a la altura de la calle Bergara, justo enfrente de las tiendas de Zara y Urban Outfitters. Es el tramo que abarca entre el Café Zurich y la ronda de Sant Pere.

En la zona ya pueden verse las vallas que delimitan el espacio donde se están realizando obras de canalización para dotar de suministro eléctrico y alcantarillado a las paradas provisionales de floristas. Así lo indica en el cartel que hay en las vallas, que también da otra pista: “Fecha de finalización: el 30 de enero de 2026”.

El cartel en una de las vallas donde indica que el fin de las obras será el 30 de enero. / Sandra Román / EPC

“Que no nos estropeen San Valentín”

“Que lo hagan cuando lo tengan que hacer pero que no nos estropeen San Valentín”, reclama Raquel, que se queja del hermetismo del ayuntamiento. “No nos dicen nada, están todos callados”. Asegura que los paradistas están “inquietos” y algo escépticos con el emplazamiento provisional por el espacio del que puedan disponer en la plaza Catalunya. Por ahora, no han visto nada más que un dibujo de cómo será la parada.

Anna, de la parada Flors Benzal, coincide en las dudas sobre el lugar. “En plaza Catalunya se hacen muchas manifestaciones, allí pasa de todo. Además, la clientela no es la misma. ¿Subirán hasta allí mis clientes?”, se pregunta. Insiste en que “un traslado no se hace en un día” y que, si lo quisieran hacer a finales de enero, “a 15 días de San Valentín es muy justo”.

Las vallas instaladas en plaza Catalunya donde se ubicarán las paradas de las floristas de la Rambla. / Sandra Román / EPC

“San Valentín lo tenemos que trabajar. La cosa está muy floja y es un día en el que se trabaja muchísimo”, subraya la propietaria de Flors Carolina, Carolina Pallés, cuya parada se conserva desde 1888. Ya pasado el ecuador de enero, Pallés se muestra más convencida de que definitivamente el traslado será después de San Valentín, lo que les permitirá vivir su última celebración del Día de los Enamorados en las paradas históricas.

Cambio de imagen

Las ocho paradas no sólo se trasladarán a la plaza Catalunya sino que también vivirán un cambio de imagen. El ayuntamiento considera que los quioscos tienen una "inaplazable necesidad de cambio" y que “su sistema constructivo no permite los movimientos que requiere la obra de reurbanización” del paseo, por lo que habrá que renovarlos.

Cada módulo se construirá en un solo bloque íntegro para permitir la carga y el transporte con camión sin necesidad de montar y desmontar la parada. De este modo, una vez instalado, en cualquier momento de su vida útil se podrá trasladar fácilmente a otras ubicaciones. En este caso, la instalación solo consistirá en la descarga sobre la vía pública y la nivelación en la calle.

La idea del ayuntamiento es que los quioscos se integren en la nueva Rambla, es decir, que tengan una coherencia de estilo, materiales y cromatismo con el paseo. Está previsto que todos sean iguales y se considerarán todos los detalles para garantizar su funcionalidad sin dejar de tener en cuenta el componente estético. Además, tendrán una “alta resistencia y durabilidad” ante impactos, robos, vandalismo, agentes atmosféricos e incendios.