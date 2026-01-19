Abiertas las inscripciones para la Cursa Solidaria de los Mossos d'Esquadra de Badalona

El próximo 12 de abril, Badalona tiene una cita con la quinta edición de la carrera solidaria de los Mossos d'Esquadra. El evento está organizado por la asociación 'La lucha de Abril' con la colaboración del Ayuntamiento de Badalona y los Mossos d'Esquadra. Este año, de hecho, la cita cuenta con el patronazgo de la unidad ARRO de la policía catalana.

La carrera busca recaudar fondos para la investigación del SPG52, una enfermedad rara que sufren 55 personas en todo el mundo; tres de ellas, en España, entre las cuales se encuentra la pequeña Abril.

La carrera tendrá dos recorridos, uno de 10 kilómetros y otro de cinco, así como una caminata popular. Las inscripciones ya están abiertas y, para aquellos que no puedan asistir a la carrera pero quieran contribuir, queda abierta la opción de hacerse con un dorsal solidario.

Esta será la quinta edición de la carrera. El año pasado, la cita deportiva y solidaria congregó a 4.500 personas y consiguió recaudar casi 75.000 euros, que fueron "ingresados íntegramente" a la Universitat Autònoma de Barcelona para seguir avanzando en la investigación de la terapia genética para la enfermedad. Se trata, explican los organizadores, de la "única investigación" en el mundo sobre el SPG52: "Juntos estamos reivindicando un futuro con esperanza para todos los niños y niñas afectados", aseguran los organizadores en su página web.