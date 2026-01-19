Los buses interurbanos de Catalunya cierran un 2025 de récord y prevén doblar la flota en tres años

Aunque el transporte público en Barcelona funciona, otra cosa es poder llegar y salir de la gran ciudad. Los elevados precios de la vivienda y el alquiler han expulsado en los últimos años a ciudadanos hacia la segunda corona metropolitana y más allá. Sin embargo, siguen necesitando desplazarse a diario hasta el área barcelonesa para trabajar, estudiar, realizar compras o gestiones. Cada día, centenares de autobuses interurbanos viajan repletos en hora punta transportando a miles de personas. Los primeros cálculos indican que, solo en el último año, el pasaje del autobús ha aumentado alrededor del 10%, pasando de los 82 a cerca de los 90 millones, tras un incremento también de ocho millones el año anterior.

Las incidencias en Rodalies también han motivado la migración de usuarios hacia el bus. Para todas estas personas, el vehículo privado ya no es una opción: aparcar en Barcelona es caro y complicado, una tendencia común en las grandes ciudades europeas, que también impulsan Zonas de Bajas Emisiones. El crecimiento ha desbordado el servicio interurbano, y en hora punta las líneas no pueden acoger a toda la demanda, dejando a menudo a los usuarios en las paradas. A primera hora de la mañana se repiten las colas para subirse a los buses en municipios catalanes como Esparreguera, Collbató, Igualada, Mataró, Manresa o Vilafranca, entre otros muchos. Por la tarde, cuando acaba la jornada, sucede lo mismo en el centro de Barcelona, en lugares como Maria Cristina, Sagrera, Universitat, Tetuán... Al mismo tiempo, la falta de estaciones de autobús en la ciudad que acojan la llegada y salida de autobuses está provocando las quejas de los vecinos, que ven las aceras ocupadas por largas colas e hileras de vehículos, a menudo con motores encendidos.

LAS CIFRAS DEL BUS INTERURBANO Visualización de las cifras del bus interurbano.

"Que nadie se quede en las paradas"

"Estamos trabajando con las administraciones para que nadie se quede en las paradas", explica el presidente de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers, José Maria Chavarría. El Govern ha puesto en marcha un primer plan de choque para reforzar las líneas más colapsadas y ya prepara el segundo al constatar que no es suficiente. La ampliación de los servicios ha implicado la contratación el último año de 600 nuevos conductores, indica la FECAV, que este año prevé emplear a 600 más. "Nuestro compromiso es cubrir rápidamente la demanda con más expediciones y refuerzos. Lo estamos logrando, siempre hay servicios en horas punta donde es difícil acoger a toda la gente, más si hay líneas de tren cortadas. Pero las empresas están reformulando y sacando adelante el servicio", asegura el presidente de la patronal, para quien "no hay todos los problemas que podría haber porque estamos dando respuesta".

El Departament de Territori, también junto con el Área Metropolitana de Barcelona y los ayuntamientos, está proyectando el nuevo mapa del transporte por carretera para garantizar a medio plazo un servicio suficiente y fiable. El nuevo plan incluye las líneas, las expediciones necesarias para atender la demanda en todo el territorio y la infraestructura que para ello se requiere. La necesidad es tan urgente que, al mismo tiempo que se trazan, ya se aplican algunas de las medidas.

Aumento sostenido

La FECAV, que colabora con las administraciones en la redimensión del transporte, augura un aumento sostenido del número de pasajeros por la extensión de la T-Mobilitat y la posibilidad de poder viajar con un solo billete por todo el territorio. En el primer trimestre de este año se materializará la integración tarifaria en Terres de l'Ebre y el Tarragonès, que "provocará un nuevo aumento de la demanda", señala Chavarría, que pronostica un crecimiento anual del pasaje de dos dígitos para este año y también en 2027.

La patronal calcula que en los próximos tres años la flota actual de autobuses crecerá un 50%, con la incorporación de 2.800 vehículos de bajas emisiones. También según sus cálculos se crearán 1.750 nuevos puestos de trabajo, entre conductores, personal de mantenimiento, personal técnico y mecánico. Todo ello, junto con la construcción o adecuación de nuevas cocheras, puede suponer una inversión de cerca de 800 millones de euros, indica la representante de las empresas de autobús.

Lasrgas colas en Maria Cristina en Barcelona de personas que esperan tomar el bus interurbano que les lleva a casa después de la jornada de trabajo. / Manu Mitru / EPC

Proceso de modernización

El Govern no espera a 2028, cuando vencen las concesiones históricas de unas 850 líneas operadas por 51 empresas, y ya impulsa la creación de corredores de bus rápido (BR Cat) y el refuerzo de los servicios exprés. Las nuevas concesiones, como la de Teisa en el corredor de Girona —en funcionamiento desde noviembre con autobuses eléctricos— o la línea Manresa-Barcelona, que opera desde el pasado lunes con vehículos híbridos, incorporan más frecuencias e información en tiempo real que indica cuándo pasarán a través del móvil. "Marcan el proceso de modernización por el que pasará toda la flota", ha señalado el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal.

Entre finales de año y 2027 se prevé poner en marcha el sistema tecnológico que transmitirá el tiempo de llegada de los buses interurbanos a cada parada a través de la app de la T-Mobilitat. También resulta fundamental habilitar nuevas estaciones. Este trimestre se abrirá la de Lleida y se ultima la planificación de las que urgen en Barcelona, como punto de inicio y final de las líneas que entran por Gran Vía y Diagonal (en el lado sur) y Gran Via y Meridiana (en el lado norte).

El crecimiento de los autobuses interurbanos están tensionando el centro de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Competencia con Rodalies

Debido a los problemas de Rodalies, cada vez más personas optan por el bus, que está funcionando como alternativa, señala desde la asociación Promoció del Transport Públic Carles Garcia. No obstante, alerta: “los servicios de apoyo a las líneas de tren deben ser temporales, a la espera de que vuelva a funcionar bien Rodalies. No lo deben sustituir”. Garcia considera "flagrante" la falta de estaciones de autobús en Barcelona. "Se forman grandes colas, los vecinos se quejan... La situación en lugares como Maria Cristina es casi esperpéntica”, destaca.

Para evitar el colapso en el interior de la ciudad, el Ayuntamiento, así como la Generalitat, consideran necesario situar los puntos de inicio y final de líneas interurbanas en puntos de intercambio en los accesos, desde donde acceder al metro o transporte urbano para el desplazamiento de la última milla, una posición que, aunque no gusta a los usuarios acostumbrados a esa comodidad, la PTP respalda. El nuevo servicio Barcelona-Manresa en marcha desde este lunes ha suprimido ya las paradas en el centro de la ciudad de algunas de sus expediciones, que empiezan y terminan en Maria Cristina en vez de llegar hasta el centro.

Formación

La planificación del nuevo servicio incluye otro aspecto que no es mínimo: la formación del nuevo personal. La evidente falta de conductores, así como de mecánicos, ha propiciado su contratación en origen, que en los últimos tiempos se realiza en países de Latinoamérica, a través de empresas con convenios con España.

Los nuevos chóferes saben conducir y cuentan con habilidades sociales, como indican los propios usuarios, pero a menudo se ponen al frente de los vehículos sin conocer las reglas de circulación locales, así como el modo en que debe desarrollar el propio servicio de transporte de autobús para el cual trabaja. De aquí las quejas de los pasajeros, que observan atónitos cómo los vehículos no cumplen con los horarios o el recorrido establecido.