Barcelona reclama dos millones al antiguo concesionario de chiringuitos de la Ciutadella, la Sagrada Família y Montjuïc

Una pareja con un niño en cochecito se acerca a los tres lavabos abiertos en el parque de la Ciutadella, en la zona de la cascada, no muy lejos de la glorieta, junto al chiringuito, ahora cerrado, que estuvo en funcionamiento hasta octubre pasado. Los padres miran uno de los lavabos, y lo descartan: la taza está llena hasta los topes de un líquido poco recomendable. Van al segundo y tampoco lo ven viable, y lo mismo con el tercero. No son los únicos que desisten. Los lavabos están muy sucios.

Es algo que destaca Enric Amatller, que allí explica cómo empezó la aventura de su familia con este chiringuito –en catalán, ‘guingueta’- del que ya no es concesionario y cómo ahora su empresa afronta una reclamación municipal millonaria por esta y otras concesiones con las que contó en el pasado.

Los lavabos del chiringuito, de los que ahora se ocupa Parques y Jardines temporalmente hasta que haya un nuevo concesionario. / Manu Mitru / EPC

El mismo patrón

La cifra que en estos momentos le reclama o prevé reclamarle en total el Ayuntamiento de Barcelona a la empresa Amatller Fira i Parcs es de más de dos millones de euros. Para ser exactos, los reclama el Instituto Municipal de Parques y Jardines, la titular de estos espacios. La cantidad es la suma de distintas reclamaciones que afectan a los dos chiringuitos que la empresa ha tenido en Montjuïc; los dos de la Ciutadella; dos en el entorno de la Sagrada Família y uno en la Guineueta y un bar en el Park Güell.

En todos los casos se repite el mismo patrón. La empresa fue concesionaria de los chiringuitos hasta que un día fue informada de que tenía que dejarlos, sin que hubiera nuevo concurso de licitación a la vista. En todos los casos, Amatller argumentó que entendía que podía quedarse hasta un nuevo concurso. Y decidió seguir en los kioscos tras haber pasado un periodo en precario, es decir, abonando el canon preceptivo mes a mes a falta de conocer la fecha de la nueva licitación. Pero en el tiempo añadido no se le cobró el canon, a la vista de que no se consideraba legal su presencia.

Al final, se ha visto obligado a irse de los chiringuitos. Y ahora está pendiente de afrontar las sanciones. Alguna ya le ha sido cobrada. Dice que en cuanto le presenten las facturas, las pagará, con la idea de mantener después reclamaciones judiciales, para recuperar por lo menos una parte esos pagos. Y esgrime, como supuesta prueba de que algo extraño pasó, una carta del 2014 en la que Parques y Jardines le decía que el trabajo hecho por su firma estaba muy bien y se la agradecía.

El chiringuito de 1993

En la Ciutadella, Amatller explica cómo su padre pidió en 1993 permiso municipal para instalar en la explanada de la Cascada atracciones y un chiringuito. Le vetaron las atracciones pero le dieron luz verde para el chiringuito, que en esa primera edición era de un formato más reducido que el que se ve ahora cerrado. El objetivo era que hubiera lavabos disponibles para clientes y paseantes.

Poco después, en 1994, se abrió un concurso para un kiosco mayor en el mismo sitio, que Amatller ganó. Y allí estuvo, afrontando un canon de unos 100.000 euros anuales. Abrían de las 9 de la mañana hasta que oscurecía. En verano, mucha rentabilidad, en invierno, menos ingresos. Contaba con un total, dice, de 14 empleados solo en ese chiringuito. Con el tiempo, la empresa se hizo también con el chiringuito de la zona cercana a la estatua de Prim, junto a la entrada de vehículos del Parlament. Hoy también está cerrado. Además, tuvo otro en la plaza de la Sagrada Família –que por obligación iba asociado a otro en el parque de la Guineueta-, uno en la plaza de Gaudí y el bar del Park Güell.

En precario

A partir de 2014 ya no hubo concurso en la Ciutadella y con el tiempo, como se ha dicho, Amatller fue instado a irse y no lo hizo. Enric Amatller cita como otra prueba de que el consistorio cambió las reglas del juego que primero le pidieron información de la plantilla de los chiringuitos de la Ciutadella, algo que casa con la preparación de un concurso, por si lo gana un nuevo concesionario, para que sepa qué plantilla debe subrogar. Para que los trabajadores sigan allí sin él, en definitiva.

Pero después de esta petición, se le insta a irse. Él sospecha, sin poder probarlo, que lo que se persigue es ahorrarle a un nuevo concesionario tener que asumir su plantilla. Un personal que, precisa, tiene de media una antigüedad de 12,5 años.

El chiringuito de la Ciutadella, a la izquierda, y los lavabos, a la derecha. / Manu Mitru / EPC

Las reclamaciones

Las cantidades reclamadas a Amatller Fira i Parcs por parte de Parques y Jardines varían según la zona. En algunos casos no son todavía oficiales, y en la mayoría, argumenta Enric Amatller, está pendiente de recibir la factura para pagarlas. En el caso del bar del Park Güell, “que estaba en el antiguo pabellón de carruajes”, precisa, la cantidad exigida a la empresa es de 649.000 euros. Todavía sin factura.

En el caso de la plaza de la Sagrada Família, son 979.000 euros. De ese total, el 96% es por el quiosco de la Sagrada Família y un 4% por el de la Guineueta, que según su concesionario no llegó a abrir porque no se logró la conexión eléctrica necesaria. Por ello, Amatller cree que no debería pagar los cerca de 40.000 euros que se corresponden con ese 4%. Ahora, con otro concesionario, sí está en funcionamiento.

Embargo

En la plaza de Gaudí se da el caso de la única sanción ya cobrada, vía embargo, por Parques y Jardines. Ascendía a 101.900 euros, pero el cobro fue de 123.000 por los intereses añadidos, que Amatller juzga injustos y cuya devolución reclama.

En el caso del chiringuito de la Ciutadella más cercano a Prim, la cantidad reclamada asciende a 101.900, todavía sin factura, y en el de la Cascada está por determinar, pero según datos aportados a petición de este diario, la cifra estaría cerca de 300.000 euros. En el caso de Montjuïc, las cantidades pedidas son menores: algo más de 22.000 euros por cada uno de los dos chiringuitos. En total, algo más de dos millones de euros.

Amatller, frente a la fuente ornamental de la Ciutadella. / Manu Mitru / EPC

La versión municipal

Fuentes municipales consultadas por este diario subrayan que el concesionario de los chiringuitos de la Ciutadella siguió en ellos sin estar ya legalmente facultado para ello e “incumpliendo la obligación de abandonar el espacio” y que en el caso de Prim la reclamación económica está completada administrativamente a falta de decisión judicial. Se ha abierto una licitación y se espera un nuevo concesionario durante la primera mitad de 2026.

En el caso de la Cascada, recuerdan las mismas fuentes, hubo un desalojo por orden judicial el pasado 22 de octubre, día en el que cerró el chiringuito. Se prevé una reclamación por tres años de canon impagado. Para este segundo caso, el consistorio confía en que haya licitación este trimestre y que reabra antes del verano. El ayuntamiento confirma que en todos los chiringuitos citados que llevan aparejadas reclamaciones a Amatller, el motivo es el mismo: mantener la actividad cuando se consideraba extinguida la concesión.

Amatller subraya que ha entregado los chiringuitos a coste cero, y confía en esquivar por la vía judicial las sanciones municipales o por lo menos reducir la cantidad reclamada. Los lavabos del que fue su chiringuito son ahora gestionados por Parques y Jardines. No es que antes estuvieran muy limpios, pero ahora están muy sucios. Piden a gritos que un nuevo concesionario se ocupe de ellos. No será, por ahora, Amatller: dice que una cláusula le impedirá presentarse a un concurso durante tres años por no haberse ido de los chiringuitos cuando le instaron a hacerlo.