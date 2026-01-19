Tragedia en Córdoba
Minuto de silencio en Barcelona por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz
DIRECTO | Últimas noticias sobre el accidente de tren en Adamuz
El presidente de Renfe, sobre el descarrilamiento: "Tiene que haber sido el material de Iryo o un problema de infraestructura"
Consellers de la Generalitat y concejales del Ayuntamiento de Barcelona han guardado un minuto de silencio este lunes al mediodía en la plaza Sant Jaume de la capital catalana, en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). El siniestro, ocurrido este domingo por la tarde tras el descarrilamiento de un tren Iryo, ha provocado al menos 39 muertos.
Bajo paraguas para resguardarse de la lluvia que cae en Barcelona, han participado en el acto el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompañado de otros concejales. También ha estado presente el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, quien ha asumido las funciones del president Salvador Illa, actualmente ingresado en el Hospital Vall d'Hebron por un proceso inflamatorio que le ha causado déficit motor en las piernas.
Asimismo, entre los consellers de la Generalitat que han participado en el minuto de silencio se encuentran Sílvia Paneque, Ramon Espadaler, Núria Parlon, Mònica Martínez Bravo y Esther Niubó.
Además, en el Parlament, el presidente de la cámara, Josep Rull, ha convocado otro minuto de silencio a la misma hora en señal de duelo por las víctimas.
Todos los partidos políticos catalanes que tenían previstas sus habituales ruedas de prensa del lunes han decidido cancelarlas en señal de respeto y duelo por el accidente ferroviario.
