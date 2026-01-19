El Bicing de Barcelona, mejor sistema de bicicleta compartida de España y cuarto del mundo

El Bicing de Barcelona ha sido reconocido como el primer sistema de bicicleta pública compartida de España, según el análisis 'Guía de buenas prácticas para la implantación de sistemas de bicicleta pública', elaborado por la consultora Impulso.

Con 4,7 bicicletas por cada 1.000 habitantes, el Bicing se sitúa además como el cuarto sistema más exitoso del mundo, solo por detrás de las ciudades de París, Nueva York y Ciudad de México.

Esta posición refleja, según la primera teniente de alcalde y presidenta de la empresa pública Barcelona Serveis Municipals (BSM), Laia Bonet, “la amplitud del servicio y su integración como pieza clave de la movilidad urbana, local y sostenible”.

Bonet subraya que esta distinción “no es una anécdota estadística, sino la expresión de un modelo público de movilidad activo, bien dimensionado y utilizado por la ciudadanía en su día a día”.

Tras su última ampliación en julio, el Bicing cuenta con una flota de 8.000 bicicletas, de las cuales el 60% son eléctricas. Este 2025 ha alcanzado cifras récord: 166.457 abonados y 19.535.463 usos registrados, consolidando su papel como referente de la movilidad sostenible en Barcelona.