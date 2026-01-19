Según un estudio
El Bicing de Barcelona, mejor sistema de bicicleta compartida de España y cuarto del mundo
Tarifas 2026 | El Bicing encarece por primera vez el cargo adicional por trayecto
El Bicing alcanza los 100 millones de viajes, un récord en la movilidad de Barcelona
El Bicing se despliega por los barrios de montaña y amplía su red con 30 nuevas estaciones
El Bicing de Barcelona ha sido reconocido como el primer sistema de bicicleta pública compartida de España, según el análisis 'Guía de buenas prácticas para la implantación de sistemas de bicicleta pública', elaborado por la consultora Impulso.
Con 4,7 bicicletas por cada 1.000 habitantes, el Bicing se sitúa además como el cuarto sistema más exitoso del mundo, solo por detrás de las ciudades de París, Nueva York y Ciudad de México.
Esta posición refleja, según la primera teniente de alcalde y presidenta de la empresa pública Barcelona Serveis Municipals (BSM), Laia Bonet, “la amplitud del servicio y su integración como pieza clave de la movilidad urbana, local y sostenible”.
Bonet subraya que esta distinción “no es una anécdota estadística, sino la expresión de un modelo público de movilidad activo, bien dimensionado y utilizado por la ciudadanía en su día a día”.
Tras su última ampliación en julio, el Bicing cuenta con una flota de 8.000 bicicletas, de las cuales el 60% son eléctricas. Este 2025 ha alcanzado cifras récord: 166.457 abonados y 19.535.463 usos registrados, consolidando su papel como referente de la movilidad sostenible en Barcelona.
- El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
- Furor por la liquidación de un lujoso hotel de Barcelona: “Me he llevado todo lo que he podido”
- Sabadell se desmarca de Barcelona y descarta prohibir los pisos turísticos
- Terrassa inicia los trámites para que una urbanización se anexione a Matadepera tras la polémica de Bellaterra y Cerdanyola
- Barcelona invertirá 2,3 millones en la reforma de tres calles del barrio de Porta
- Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
- Barcelona ofrece para la Agencia Estatal de Salud Pública una perla arquitectónica apenas gozada en la ciudad
- Así es la zona más antigua de Barcelona: concentra siglos de historia política, religiosa y social de la ciudad