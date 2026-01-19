Barcelona activa la alerta por mal estado del mar: olas de más de 2,5 metros y playas cerradas

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este lunes por la mañana el Pla Bàsic d’Emergència Municipal por mal estado de la mar en fase de alerta, ante las previsiones meteorológicas que anuncian un aumento significativo de la altura de las olas.

Esta fase de alerta se declara cuando hay un aviso de mal estado de la mar, con probabilidad alta de olas te medidas superiores a los 2,5 metros, lo que puede afectar al litoral de la ciudad y suponer un peligro para las personas y posibles daños en el mobiliario urbano.

Como medida preventiva, desde el consistorio se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución y evitar el acceso a las playas. Asimismo, se recuerda la prohibición de acercarse a los espigones y de bañarse mientras ondee la bandera roja, que se ha izado en todas las playas de Barcelona.

La Guàrdia Urbana de Barcelona se ha desplegado a lo largo del litoral, bloqueando el acceso a los espigones y las zonas donde rompen las olas para minimizar los riesgos para las personas, ha informado el ayuntamiento.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierten del paso de un importante temporal que afecta al litoral catalán. Según las previsiones, el episodio -que comenzó el sábado- se prolongará hasta el miércoles. Durante los momentos más intensos del temporal se esperan fuertes lluvias en periodos cortos de tiempo, rachas de viento intensas y mar convulsa con elevado oleaje.