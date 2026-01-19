Comercio
ALDI abre este 28 de enero un nuevo establecimiento en el mercado de Montserrat de Barcelona
El supermercado iniciará su actividad antes que la instalación de Nou Barris, que volverá a funcionar en marzo tras su remodelación
El mercado de Nou Barris en Barcelona cambia por completo: todas las novedades
ALDI abrirá un supermercado en Barcelona el próximo 28 de enero. El establecimiento estará en el mercado de Montserrat, en el barrio de Roquetes, en Nou Barris, que ha sido objeto de una reforma que pronto llegará a su fin.
Pero la particulirad del nuevo comercio es que abrirá sus puertas antes de que lo haga el mercado, del que se espera que vuelva a recibir clientes en marzo tras completarse su remodelación. El supermercado estará en la calle de Aiguablava con Via Favència y contará con una superficie de 1.200 metros y un total de 19 empleados.
Barcelona, Catalunya, España
ALDI cuenta, sumando al nuevo, con 109 supermercados en Catalunya, 77 de ellos en la provincia de Barcelona y 26 en la capital catalana, y se característica por un modeo de descuento basado en productos de marca propia. En toda España, la firma suma 490 establecimentos. ALDI llegó a España en 2002.
El mercado de Montserrat data de 1960 y ha vivido una evolución similar a la de otras instalaciones similares, con el paso de las décadas: el cierre de paradas. En 20 años, los mercados de Barcelona han perdido el 60% de sus paradas. Este mercado del barrio de Roquetes tenía 80 paradas cuando fue inagurado. Tras la reforma en curso, se quedará en 17 comercios.
