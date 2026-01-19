Todo sobre el abono único de transporte que entra en vigor este lunes: precio, cómo usarlo y dónde comprarlo

Este lunes, 19 de enero, ha entrado en vigor el nuevo abono único de transporte, el primero que permite viajar de manera ilimitada en diferentes medios en toda España mediante una tarifa plana mensual. Este billete cubrirá los trenes de Renfe —Cercanías, Rodalies, Media Distancia y algunos servicios Avant— y los autobuses de concesión estatal, aunque no incluye metros, autobuses municipales ni tranvías.

El Gobierno ha diseñado este abono con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público, aunque todavía no está definido si las comunidades autónomas y los ayuntamientos integrarán sus servicios regionales y urbanos, como el metro o los autobuses locales, en el nuevo billete único.

A continuación te facilitamos una guía con información detallada sobre este nuevo título de transporte.

Precios y tipos de abono

Existen dos modalidades de abono en función de la edad del usuario. Para los mayores de 26 años, el precio es de 60 euros, mientras que los menores de 26 años, nacidos a partir del 1 de enero de 2000, podrán obtenerlo por 30 euros. Este abono es personal, intransferible y válido durante 30 días.

En el caso de los menores de 26 años, es necesario registrarse previamente en la web del Ministerio de Transportes para obtener un código de descuento que permita adquirir el abono único joven. Para este grupo, el registro se abrió el pasado 12 de enero y, en apenas 12 horas, se inscribieron cerca de 78.000 jóvenes. Además, ya se han registrado unos 15.000 menores de 14 años, quienes viajan gratis en todos los sistemas de transporte.

Dónde comprarlo

El abono único se puede adquirir en los canales habituales de Renfe y de los operadores de autobuses estatales, incluyendo taquillas, máquinas de autoventa, páginas web y aplicaciones móviles. Al realizar la compra, cada usuario recibe un localizador, imprescindible para reservar viajes en Media Distancia y para desplazarse en los autobuses estatales.

Los menores de 26 años deben canjear el código de descuento obtenido tras el registro en la web del Ministerio para generar su localizador y poder adquirir el abono único.

Transportes incluidos

Este nuevo billete permite realizar viajes ilimitados en los autobuses estatales y en los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe, incluidos algunos servicios Avant. No contempla los autobuses municipales o autonómicos, ni el metro o tranvías. El Ministerio recuerda que, para ciertos trayectos, especialmente en Media Distancia, será necesario reservar plaza con antelación utilizando el localizador del abono.

Funcionamiento según el transporte

En los autobuses estatales, el abono es válido para cualquier recorrido y destino, aunque se permite solo una reserva por sentido y día, salvo trayectos cortos, donde las empresas pueden autorizar hasta dos reservas. Para realizar el viaje, el usuario debe obtener un título de transporte asociado al abono. Las empresas concesionarias no pueden cobrar gastos de gestión, aunque sí se permite un recargo de un euro por la emisión de una tarjeta física.

En los trenes de Renfe, el funcionamiento varía según el tipo de servicio. Para Cercanías y Rodalies, si se adquirió el abono en sus canales de venta, basta con validar la tarjeta en los accesos; de lo contrario, será necesario asociarlo a una tarjeta física mediante máquina de autoventa o taquilla. En Media Distancia, el localizador del abono debe asociarse a un bono de Renfe en la web del operador, y algunos servicios Avant están incluidos, aunque no se pueden encadenar trenes consecutivos con menos de 180 minutos entre salidas ni realizar más de cuatro viajes de ida y vuelta con reserva el mismo día.

Condiciones de uso

El abono único tiene varias condiciones de uso. En los autobuses, las reservas deben cancelarse al menos 24 horas antes, mientras que en Media Distancia, el plazo es de 60 minutos. No se permite encadenar trenes consecutivos ni superar el número máximo de reservas por sentido y día. El incumplimiento de estas normas puede llevar al bloqueo temporal del abono y, en casos graves, a la anulación del código de descuento personal. Si un usuario acumula más de 20 incumplimientos en 12 meses, el abono quedará bloqueado permanentemente.

Coexistencia con tarjetas locales

El abono único no sustituye los títulos municipales ni autonómicos. Por ejemplo, en Barcelona y su área metropolitana, no incluye Metro ni autobuses locales o interurbanos, aunque sí sirve para Rodalies, Media Distancia y autobuses estatales. Durante el primer semestre de 2026, coexistirá con el sistema tarifario integrado de Catalunya. La Generalitat trabaja para integrarlo en la T-Mobilitat a partir del segundo semestre de este año, con la intención de que los usuarios puedan elegir la opción más conveniente según sus traslados habituales.