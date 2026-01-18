Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Instalación deportiva

El PP reclama a Collboni reparar el campo del Sant Andreu y señala la "inacción" de la Generalitat

El presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

El presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. / ZOWY VOETEN / EPC

ACN

ACN

Barcelona
El presidente del Partido Popular de Barcelona y líder del grupo municipal, Daniel Sirera, ha reclamado al alcalde Jaume Collboni la reparación "inmediata" del campo municipal AAIS, donde entrena el fútbol base de la Unió Esportiva Sant Andreu. Según ha denunciado el dirigente popular en un comunicado, el campo presenta "baches en el terreno de juego, vestuarios en condiciones ruinosas, humedades, óxido, suciedad acumulada y espacios impracticables", lo que pone en riesgo la seguridad y la salud de niños y jóvenes.

"Collboni no puede seguir escondiéndose detrás de un juego de responsabilidades mientras cientos de menores entrenan en unas instalaciones indignas", ha afirmado Sirera. Asimismo, Sirera ha criticado duramente a la Generalitat por no asumir su responsabilidad como titular de las instalaciones, calificando la situación de "absolutamente inadmisible".

En este sentido, ha recordado que el campo es propiedad del departamento de Infraestructuras de la Generalitat y ha denunciado que el Govern lleva años "mirando hacia otro lado". "El problema no es técnico, es político. Y cuando hay un problema político, hace falta liderazgo. Collboni debe dejar de fingir que no va con él y debe exigir a la Generalitat que actúe ya", ha remarcado.

