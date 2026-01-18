Desprendimientos por las lluvias interrumpen FGC entre Monistrol y Manresa y cortan una carretera en Sabadell

La circulación de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre las estaciones de Monistrol de Montserrat y Manresa Baixador permanece interrumpida desde la tarde de este domingo a causa de un desprendimiento de tierras en la vía, según ha informado la propia compañía ferroviaria.

La incidencia afecta a las líneas R5 y R50 de la red Llobregat-Anoia. El servicio ferroviario funciona con normalidad únicamente en el tramo comprendido entre Barcelona-Plaza de España y Monistrol de Montserrat, mientras que el resto del recorrido queda fuera de servicio. Para garantizar la movilidad de los usuarios, FGC ha habilitado un servicio alternativo de autobuses entre Manresa y Olesa de Montserrat.

Ante esta situación, Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat, el protocolo de emergencias para incidencias en el transporte ferroviario. Por el momento, no existe una previsión concreta para el restablecimiento del servicio en este tramo afectado.

El episodio se enmarca en un contexto de inestabilidad meteorológica tras varios días de lluvia intensa. Protecció Civil ha advertido de que no se descartan nuevos desprendimientos de rocas o la caída de árboles, ya que el terreno se encuentra muy saturado de agua.

Además, el desprendimiento ha tenido repercusiones en la red viaria. La carretera B-140 permanece cortada en ambos sentidos a la altura de Sabadell, donde se ha producido un deslizamiento de tierras. Según han informado los servicios de emergencia, el aviso se recibió a las 12.41 horas, y se activó una dotación para intervenir en la zona. El Ayuntamiento ha gestionado la limpieza de la calzada, mientras los técnicos revisan el estado del talud para descartar nuevos riesgos.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevas incidencias derivadas del temporal.