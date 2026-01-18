Barcelona afronta un 'repóquer' histórico al encadenar este invierno cuatro grandes ferias y congresos internacionales

En plena temporada baja del turismo vacacional, Barcelona ha logrado encadenar cuatro macroferias que calentarán el frío invierno, reanimando la actividad hotelera, de restauración y servicios. Será un repóquer histórico al enlazar grandes eventos líderes internacionales en sus correspondientes sectores, que sumarán más de 350.000 asistentes en poco más de dos meses. La veda la abrirá este lunes la Exposición Internacional de Casinos (ICE, por sus siglas en inglés), la cita --solo profesional-- del juego y las apuestas, a la que seguirán la feria ISE del sector audiovisual y de la integración de sistemas (del 3 al 6 de febrero), el Mobile World Congress (MWC, del 2 al 5 de marzo) y la Alimentaria (del 23 al 26 de marzo). Entre unas y otras, no faltarán otros de menor tamaño, que conforman precisamente el segmento turístico de carácter profesional en el que la ciudad quiere ganar peso.

El fichaje del congreso de telefonía móvil en 2006 dio un vuelco al calendario de grandes eventos profesionales en Barcelona, insuflando oxígeno a los meses de menor actividad económica en el sector turístico: alcanzó hace un año 109.000 asistentes, con un impacto de 561 millones de euros en la metrópolis. Sigue siendo el montaje estrella, no solo por sus cifras, sino porque cualitativamente marca la diferencia al alinear a los más altos cargos del sector procedentes de todos los continentes.

Pero en 2022, la capital catalana sedujo también al ISE --no pudo ser antes por el covid--, que avanzó la temporada de macroventos local al celebrarse antes que el MWC. El año pasado se mostró en plena forma con más de 85.000 asistentes, generando un impacto económico de 520 millones de euros en la ciudad, según sus organizadores. Este año seguirán creciendo, al alcanzar los 1.710 expositores, en 101.000 metros cuadrados, consolidándose como la segunda convocatoria (expositiva y actividad congresual) más potente del año, afianzando también una fecha idónea para Barcelona, en pleno invierno.

Efectos y evolución

La novedad la marcó el año pasado el debut de la feria ICE, que hasta entonces había arraigado en Londres, y al tener lugar en enero adelantó aún más el calendario 'champions league' de ferias y congresos. En la capital catalana sumaron más de 55.000 visitantes de 86 nacionalidades, según sus organizadores, que atraen a 550 empresas expositoras de 160 naciones. La internacionalidad del evento es uno de sus mayores rasgos distintivos, dado que solo 8.400 de sus asistentes fueron españoles, lo que significa que su público se desplaza a Barcelona desde medio mundo y pernocta durante varias jornadas, con un gasto que estiman en 450 euros diarios. El impacto económico en 2025 fue de 191 millones de euros, mientras que generaron 3.100 puestos de trabajo temporal para su montaje y funcionamiento.

Y aunque estas tres reuniones consecutivas fueron las más importantes del año, el repóquer lo brinda este 2026 la celebración de Alimentaria, que se convoca en años alternos. La gran feria de la industria de la alimentación reúne más de 110.000 visitantes, con un impacto de 200 millones de euros en su última edición. Con la particularidad de que habitualmente tenía lugar en abril, mientras que este año se ha avanzado a marzo, en los primeros días de primavera, lo que supone que durante esos dos meses la capital catalana concentrará como nunca actividad ferial y congresual de primer orden y con el recinto ferial Gran Via como escenario.

Supone un esfuerzo organizativo enorme para la Fira, pero es clave para avanzar en el turismo de negocios, que el ayuntamiento quiere incentivar, al resultar más rentable y menos intensivo para la ciudad que el turismo vacacional. En esa línea trabaja Turismo de Barcelona, que desde el área Convention Bureau promueve la urbe como destino de congresos, convenciones y viajes de incentivo, presentando candidaturas para las citas más estratégicas que catapultan la marca Barcelona y situando a la ciudad en el podio de los congresos.

Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona, destaca que el año “arranca con un calendario que reúne en nuestros recintos grandes acontecimientos líderes internacionales. Tener cuatro ferias de este gran nivel y magnitud de forma consecutiva de enero a marzo es a la vez un reto exigente y un motivo de orgullo". Detalla que "Barcelona será en solo tres meses la capital mundial de los sectores tecnológicos y de la alimentación, hecho que refuerza el posicionamiento de la ciudad y de Fira en estos ámbitos y contribuye de manera inequívoca a la dinamización económica y social del territorio, particularmente en meses donde la llegada de visitantes en la ciudad era tradicionalmente menos intensa”.

Congresistas con maletas el último día del MWC, el año pasado. / Jordi Otix

Precisamente, Manel Casals, director del Gremi d'Hotels de Barcelona, reitera la importancia del sector MICE (congresos, convenciones e incentivos), en la medida en que inyecta entre un 25 y 35% de reservas continuadas a la hotelería, de modo que ejercen de colchón y permiten gestionar mejor los establecimientos. En invierno, con menos viajeros, son especialmente relevantes, aunque solo el congreso de telefonía lleva a la plena ocupación, puntualiza, que se repite puntualmente ante eventos como la F1 combinados con festivales. Pero el resto de citas de estos dos meses elevarán claramente las reservas, sobre todo el hoteles céntricos y cercanos al recinto ferial.

No obstante, Casals expresa su preocupación por el efecto negativo que puedan tener en este ámbito los incrementos anunciados en la tasa turística de la ciudad y apela a "favorecer la llegada" de la actividad MICE.

Más ocupación y puntas de precio en enero

En Booking, por ejemplo, el próximo lunes (inicio de la feria ICE) quedan apenas una docena de hoteles de 5 estrellas con disponibilidad, por entre 500 y más de mil euros la noche, lo que supone una punta de precios en enero. En cambio, el siguiente lunes las opciones son 40, a partir de 155 euros en la misma categoría, cifras que se repiten en los tranquilos meses de final de otoño e invierno.

Fuentes del sector de la restauración y el ocio nocturno destacan también que las empresas participantes, muchas del ámbito tecnológico, realizan numerosos actos corporativos con presupuestos muy holgados. En algunos casos han contratado exclusividades para grandes grupos en locales del Front Marítim y el Eixample, incluso a más de 200 euros por persona entre cena y copas.

Tanto Turismo de Barcelona como Fira de Barcelona recuerdan que la agenda local se alimenta también de otros muchos montajes. Como la feria Barcelona Wine Week (del 2 al 4 de febrero, referente en el sector del vino español) en los pabellones de Montjuïc. Pero también de numerosos congresos de menor formato pero gran relevancia, sobre todo en el ámbito médico --como los especializados en diabetes (internacional), en farmacia hospitalaria (europeo) y en cáncer de mama (europeo), entre otras convocatorias en el CCIB-- y el tecnológico, hasta el mes de marzo. Abril y mayo también serán muy activos, pero sin súper cifrasfras del inicio de año. Turismo de Barcelona destaca también que justamente en mayo se celebrarán tres congresos que forman parte del programa de 'legado' impulsado por el consorcio, para que más allá de los eventos, atraigan inversiones a la capital catalana.