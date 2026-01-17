En la enfermería
El sindicato de prisiones SICAP-FEPOL denuncia una agresión sexual en el centro de jóvenes de la Roca del Vallès
El autor se abalanzó sobre una funcionaria y le hizo tocamientos
Marea Blava denuncia una "brutal agresión" a un funcionario de la cárcel de Joves de La Roca del Vallès
El Sindicato Catalán de Prisiones (SICAP-FEPOL) ha denunciado una agresión sexual contra una funcionaria de la prisión de jóvenes de la Roca del Vallès (Vallès Oriental). Según ha explicado en un comunicado, los hechos ocurrieron el viernes cuando un interno se abalanzó sobre la trabajadora y le hizo tocamientos sexuales de forma violenta en la enfermería. SICAP-FEPOL asegura que no es algo aislado sino que el agresor tenía antecedentes similares pero que el protocolo sobre agresiones sexuales no se activó a tiempo y la víctima y el resto de trabajadores del centro no fueron informados, lo que considera una negligencia.
El sindicato cifra en más de 500 las agresiones sufridas por funcionarios de prisiones en 2024 y asegura que en 2025 fueron al alza, por lo que ha exigido que se adopten medidas urgentemente para garantizar la seguridad del personal. También exige el traslado de ese agresor a otro centro, asistencia psicológico y técnica para la víctima y que se depuren las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
