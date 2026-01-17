Sabadell se desmarca de Barcelona y descarta prohibir los pisos turísticos

Sabadell (Vallès Occidental) no seguirá, al menos por ahora, la senda de Barcelona en la ofensiva contra los pisos turísticos. El Ayuntamiento descarta una prohibición general, pero trabaja en una regulación para fijar un máximo de viviendas destinadas a este uso. El techo, aun por concretar y sin calendario definido, se movería en torno a las 70, una cifra muy próxima a la radiografía actual del sector en la ciudad.

El concejal de Vivienda, Eloi Cortés (PSC), sostiene que en Sabadell “no existe la problemática” que vive la capital catalana. Sin embargo, el gobierno municipal reconoce que se han encendido algunas “alarmas” ante un posible efecto llamada inverso: que el cierre del grifo en Barcelona por la prohibición o el bloqueo de nuevas licencias, acabe desplazando parte del fenómeno hacia municipios del entorno, entre ellos el Vallès. También L'Hospitalet de Llobregat o Cornellàhan seguido los pasos de la capital catalana y han vetado los pisos turísticos.

En ese sentido, el consistorio defiende la necesidad de actuar de forma preventiva antes de que el mercado reoriente su interés hacia Sabadell. Sin embargo, el informe Análisis de los Alojamientos no tradicionales en la Región de Barcelona elaborado del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona (LABturisme), ya apunta un incremento en los últimos cinco años tanto en el Barcelonès (sin contar la capital) como en el Vallès Occidental: un 37,3% y un 22,8%, respectivamente.

Tope de 76 pisos

Según fuentes municipales, la capacidad regulatoria permitiría, sobre el papel, autorizar hasta 20.000 viviendas de uso turístico. Pero el propio Cortés da por descartado ese escenario: el listón real, insiste, se situará cerca del volumen actual, que el Ayuntamiento cifra en 76 pisos operativos.

La intención política, subrayan desde el gobierno local, es “conservadora”. La cifra final, en cualquier caso, deberá cerrarse mediante acuerdo político municipal, ya que la Generalitat, deja en manos de cada consistorio mantener o no estos alojamientos, pero obliga a esperar hasta 2028 para tomar la decisión. Entonces, los ayuntamientos que lo deseen —y que adapten su planeamiento— podrán anular licencias vigentes que hasta ahora tenían carácter perpetuo.

El debate, ligado al nuevo Plan de Vivienda

La medida se enmarca en la presentación del nuevo Plan de Vivienda de Sabadell, donde el Ayuntamiento sitúa la rehabilitación como uno de los ejes a consolidar —a escala de ciudad, barrio y vivienda— y deja abierta la puerta a ajustes en el diseño de futuras promociones protegidas. La vivienda, en definitiva, como terreno de decisiones preventivas: intervenir antes de que el desequilibrio se instale.

Mientras tanto, Barcelona ha endurecido su hoja de ruta. El alcalde Jordi Collboni anunció en el verano de 2024 un plan para que en 2029 no quede ningún piso turístico con licencia en la ciudad, lo que supondría la desaparición de esta figura en el municipio.