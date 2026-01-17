Los restaurantes del interior de los Porxos del Port de Barcelona tendrán terrazas para revitalizar y hacer más segura la zona

El entorno de los Porxos d'en Xifré conforma unos de los enclaves con más personalidad de Ciutat Vella, con edificaciones de estilo isabelino que representan un ejemplo de la arquitectura neoclásica barcelonesa. La manzana es conocida porque alberga el famoso restaurante 7 Portes y durante años cobijó los bazares de electrónica y joyerías donde compraron generaciones de barceloneses. Pero en los últimos años la zona ha evolucionado como eje gastronómico conocido como los Porxos d'el Port, sin que los nuevos operadores de las calles interiores pacificadas pudieran disponer de terrazas por sus características. Tras reivindicarlas largamente, el distrito ha autorizado por fin la instalación de veladores en las calles de Llauder y Reina Cristina para revitalizar la zona y hacerla más segura, evitando su ocupación y degradación nocturna.

El ayuntamiento ha tramitado ya la petición a la Comisión de Terrazas de Barcelona, tras el acuerdo con el eje comercial Porxos d'el Port, que aglutina a comerciantes, entidades y vecinos y la asociación Barcelona Oberta, en la que están integrados. La zona ya contó de forma provisional con terrazas por la pandemia --sin incidencias--, por lo que los operadores están convencidos de que la medida dinamizará los negocios, que han perdido afluencia como consecuencia de las largas obras de reforma que vivió la Via Laietana y complicaron la movilidad en el barrio.

La parte porticada exterior (Isabel II y Pla de Palau) ya contaba con terrazas, pero las vías interiores que se pacificaron en 2023-14 --con plataforma única de uso mixto y tráfico restringido-- no podían tenerlas, de modo que se retiraron al acabar la crisis sanitaria. El ayuntamiento da luz verde ahora a Llauder y Reina Cristina con carácter excepcional. El plan es reciente y aún no hay cifras de cuántos locales se verán beneficiados, ya que cada uno de los interesados tendrá que presentar sus peticiones y proyectos. En paralelo, el consistorio estudia convertir el eje en peatonal.

Cuidar el espacio público

El objetivo principal es reanimar el entorno al ganar actividad en el espacio público, contando con la implicación de restauradores y comerciantes de la zona, que han luchado mucho por la mejora. Los operadores y vecinos de los Porxos y el Pla de Palau creen que las terrazas aportarán seguridad y mejorarán la convivencia, al tratarse de negocios tranquilos y con restaurantes de calidad. La medida supone también ganar iluminación y evitar la ocupación de los porches y espacios menos transitados.

Según relata el concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, a este diario "contar con terrazas en esta zona puede ayudar a ganar la vía pública para actividades comerciales y culturales, y dar vida en un espacio que ahora mismo está desangelado y que además conviene revitalizar para que no se preste a actividades que lo malogren, sobre todo en horario nocturno y en la zona de los porches".

Foto de archivo de algunos veladores de los Porxos del Port, frente al restaurante Cadaqués, autorizados de forma extraordinaria por la pandemia. / Manu Mitru

El también teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, destaca que "de la mano de los vecinos, comerciantes, restauradores y hoteleros de la zona", el ayuntamiento se pone manos a la obra para que los nuevos veladores funcionen ya este 2026. "La experiencia posterior a la pandemia se demostró positiva para el entorno y queremos aprovechar esta como revulsivo para esta parte del Gòtic", a caballo entre la Via Laietana y el Pla de Palau, que considera "una puerta al barrio de la Barceloneta". Por sus horarios y tipología de locales, no es una zona proclive a ruidos ni horarios prolongados.

El que fuese presidente de los Porxos del Port y propietario del 7 Portes, Francesc Solé Parellada (fallecido el pasado junio) defendió con ahínco que la zona estuviese rodeada de terrazas porque añadían encanto y atracción al eje, centrado en la cocina marinera pero también con otras especialidades. Impulsó la asociación, que no solo suma una veintena de establecimientos y entidades. Su mujer, Susana Sánchez, le relevó al frente del colectivo y siguió con la cruzada, que ahora ha acabado con el acuerdo. Explica que "tras un proceso largo de trabajo con el ayuntamiento", están "muy contentos con la resolución favorable de recuperar las terrazas porque dará vida a una zona con gran potencial gastronómico".

Zona histórica y protegida

Los límites de esta singular zona los dibujan cuatro islas de edificios, algunos como legado arquitectónico que indianos enriquecidos en América dejaron en la capital catalana. La Casa Xifré, encargada por Josep Xifré, se levantó entre 1836 y 1840 --obra de Josep Buixareu y Francesc Vila-- fue además la protagonista de la primera fotografía tomada en España, en 1839. Destaca también el vecino bloque de la familia Vidal-Quadras, conformando un ámbito histórico con inmuebles protegidos del Catálogo del Patrimonio (niveles B o C).

La oferta de bares, restaurantes y alojamiento alinea también al Cadaqués, Can Paixano, Carballeira, hotel H10 Port Vell, Hotel de Mar, La Barra del 7 Portes, Oaxaca, Bar Tapas Perikete, Chacinas Reina Cristina, The Green Spot, Tapas Lobito, Bodega Vidrios y Cristales, Ostrería Arousa o Caterina 1840, entre otros. No puede ampliarse porque el plan de usos vigente desde 2018 tiene blindada la actividad hostelera.