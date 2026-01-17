Red Eléctrica proyecta una nueva línea de muy alta tensión entre Aragón y Tarragona que alarma a vecinos y agricultores

Red Eléctrica ha solicitado autorización para desmantelar la línea eléctrica de muy alta tensión (MAT) entre Aragón y La Secuita (Tarragona) y construir una nueva que triplicará su potencia. La línea actual es de 220 kV y la que se proyecta será de doble circuito: uno de 220 kV y otro de 400 kV. Ambas compartirán la misma infraestructura de 180 kilómetros, con torres que pasarán de los 20-25 metros de altura a los 55 metros.

La MAT afectará a 28 municipios de las comarcas de la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Camp y Tarragonès. Diversos ayuntamientos, entidades y vecinos prevén presentar alegaciones contra el proyecto, aunque desde la Plataforma No a la MAT Aragón-Catalunya lamentan la “ambivalencia” de algunas administraciones locales.

Red Eléctrica ya ha solicitado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y al Departament de Territori la autorización para construir una nueva línea aérea de muy alta tensión entre Escatrón (Zaragoza, Aragón) y La Secuita. La MAT pasará por una nueva subestación eléctrica denominada Els Aubals, en García (Ribera d’Ebre), por la subestación de La Selva del Camp (Baix Camp) y por la del Francolí, actualmente en construcción en el límite del término municipal de Vilallonga del Camp (Tarragonès), destinada a la descarbonización de la industria química.

En su mayor parte, la línea seguirá el mismo trazado que la actual (de los años 70), que posteriormente será desmantelada. Sin embargo, en algunos tramos la infraestructura se desviará. Por ejemplo, la línea actual no pasa ni por Marçà (Priorat) ni por Alforja (Baix Camp), mientras que la nueva sí atravesará estos dos municipios.

El trazado tendrá una longitud no lineal de 180 kilómetros y afectará a más de 1.300 propietarios, principalmente fincas agrícolas, algunas en explotación y otras abandonadas.

Una de las actuales torres de la MAT que se desmantelarán para construir una nueva / ACN

Impacto sobre el territorio

A raíz del proyecto, varios vecinos afectados han creado la Plataforma No a la MAT Aragón-Catalunya. Su portavoz, Axel Baiget, explica a la agencia ACN que la línea tendrá un “gran impacto sobre el territorio y la agricultura”. Desde la entidad señalan que no se trata de una “renovación”, sino de “dos proyectos muy distintos”, ya que se triplica la potencia actual. “Implica un impacto territorial mucho mayor a nivel de salud, agricultura y medio ambiente”, advierte.

En la misma línea, el alcalde de L’Aleixar (Baix Camp), Josep Biosca, no ve necesario el “sobredimensionamiento” de la línea actual y cree que la “mayoría” de municipios sufrirán un “impacto negativo”. En declaraciones a la ACN, Biosca destaca también la afectación al turismo cultural, al patrimonio natural y a numerosas fincas agrícolas en funcionamiento.

Desde la Denominación de Origen Terra Alta también se oponen a la MAT. Consideran que “incrementa una carga territorial que ya es excesiva” en la comarca. Señalan que los viticultores están “preocupados” porque “ven amenazada la continuidad de sus explotaciones y la integridad del mosaico agrario que define la comarca”. Por ello, la DO exige que se detenga la tramitación del proyecto actual y que se “revise” su planteamiento, “abriendo un proceso de diálogo con el territorio”.

“Ambivalencia” de los municipios afectados

Asimismo, la Plataforma muestra su preocupación por la “ambivalencia” de algunas administraciones locales a la hora de posicionarse contra el proyecto. Baiget recuerda que en 2022 ayuntamientos, consejos comarcales y la Diputación de Tarragona hicieron un frente común “oponiéndose” a las líneas promovidas por la empresa Forestalia. Ahora, en cambio, asegura que no existe ese “apoyo unánime”.

“No nos dicen ni sí ni no”, comenta Baiget, quien hace un llamamiento a la “movilización social” para que los representantes públicos “se vean obligados a posicionarse”, y reclama que lo hagan por el “no”.

El alcalde de L’Aleixar también observa que existe un “consenso social” contrario al proyecto y pide un “consenso político” que vaya más allá del “interés económico” de algunos municipios.

Uno de los pueblos afectados es La Selva del Camp. Su alcalde, Enric Roberto, afirma a la ACN que están “a favor” de la “electrificación”. Desde el equipo de gobierno no se oponen a la línea porque “la sociedad cada vez demanda más energía”. No obstante, señala que el debate es “cómo se genera esa electricidad y de dónde se transporta”.

Por el contrario, Biosca es más contundente y considera un “disparate” llevar la energía “desde tan lejos”. Además, recuerda que en 2027 debe entrar en vigor el PLATER (Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya), que debe servir para producir “energía de proximidad”. Desde la Plataforma aseguran que la electricidad de esta MAT servirá para abastecer el complejo petroquímico de Tarragona y “descarbonizar” la industria.

Alegaciones

Desde esta semana, los dos proyectos se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), y se abre un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones. La Plataforma está trabajando con otras entidades, como Unió de Pagesos, para presentarlas.

Los municipios afectados también intentan coordinarse para presentar alegaciones conjuntas a través del Consejo Comarcal del Baix Camp. Al alcalde de La Selva del Camp le preocupa especialmente el “impacto visual” de la nueva MAT y considera necesario analizar “con mucho más detalle” el trazado para evitar afecciones a agricultores, viviendas y al paisaje.