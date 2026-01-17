Estos fueron los libros más leídos en las bibliotecas de Barcelona en 2025

En 2025, las red municipal de bibliotecas de Barcelona prestaron más de cuatro millones de documentos, y los libros representaron el 76% del total. Los datos reflejan además un aumento del 2% en los préstamos presenciales y un crecimiento del 11% en los préstamos digitales, según ha informado el ayuntamiento.

Entre los miles de títulos que pasaron por las manos de los lectores barceloneses, algunos destacan muy por encima del resto. A continuación repasamos cuáles fueron los libros más leídos en Barcelona durante el 2025.

Ficción adulta

En novela, las preferencias fueron claras y estables. 'Canto jo i la muntanya balla' (Anagrama, 2019), de Irene Solà, volvió a situarse en lo más alto del ranking. La obra, ya convertida en un clásico contemporáneo, mantiene intacta su capacidad de atraer lectores año tras año.

También repitió entre los títulos más prestados 'Esperando al diluvio' (Destino, 2022), de Dolores Redondo, que siguió seduciendo al público con una combinación de suspense y emoción que ya la había llevado a ocupar posiciones destacadas en 2024.

Ensayo y bienestar

Las cifras de préstamo confirman una tendencia que se consolida: cada vez más lectores adultos buscan libros que aporten herramientas prácticas para la vida cotidiana. En este ámbito, 'Hábitos atómicos' (Ara Llibres, 2022) y 'El cerebro del adolescente' (Rosa dels Vents, 2022) volvieron a ser dos de los títulos más solicitados, después de haber liderado también los préstamos el año anterior.

Junto a ellos, completan la lista 'Encuentra tu persona vitamina' (Espasa, 2021) y 'La teva salut comença aquí' (Rosa dels Vents, 2024). Una selección que refleja el interés por la psicología, la neurociencia y la salud integral, y que confirma que para muchos lectores la lectura es también una forma de cuidarse.

Lecturas juveniles

Entre los jóvenes, el ranking dejó pocas sorpresas. 'Wonder' (La Campana, 2012), de R. J. Palacio, volvió a ser una de las lecturas imprescindibles y repitió en las primeras posiciones.

También destacaron 'L’assassina de Venècia' (Estrella Polar, 2021), de Pol Castellanos; 'Wolfgang' (Columna, 2017), de Laia Aguilar; y 'Quan s’apaguen els llums' (Edebé, 2024), de Care Santos. Un conjunto de historias que conectan con las emociones, los conflictos personales y la intriga, claves para este grupo de edad.

Infantil

En literatura infantil, los datos confirman una tendencia clara: las series siguen siendo las grandes protagonistas del préstamo. Entre los niños y niñas de hasta 6 años, la colección 'L’Escola de Monstres' (Montena, 2022), de Sally Rippin, mantiene un liderazgo indiscutible. De hecho, las cuatro lecturas más prestadas en esta franja pertenecen a esta serie.

Para lectores de entre 7 y 10 años, la serie 'Magic Animals' (Estrella Polar, 2023), de Susanna Isern, fue la más demandada. Y entre los mayores de 11 años, Jeff Kinney volvió a consolidarse como autor de referencia con 'Diari d’en Greg' (Estrella Polar, 2015-).

En los libros de conocimientos infantiles, los préstamos muestran que aprender jugando sigue siendo una fórmula de éxito. Los títulos más prestados fueron 'Enigmes' (Zahorí, 2017-), de Víctor Escandell, con retos y misterios por resolver, y 'Jocs de matemàtiques per a petits genis' (Larousse, 2021), de Mathieu Quénée.

Cómic y manga

El cómic volvió a estar dominado por el manga. En el público adulto, las colecciones más prestadas fueron 'My Hero Academia' (Planeta Cómic, 2016-), 'Guardianes de la noche' (Norma, 2019-) y 'Spy x Family' (Ivrea, 2019-).

En infantil y juvenil, repitieron como favoritos 'One Piece' (Planeta DeAgostini, 2004-), 'Bola de drac' (Planeta Còmic, 2021), 'Naruto' (Glénat, 2006-) y 'Detectiu Conan' (Planeta DeAgostini, 2004-). Una estabilidad que evidencia la fidelidad de los lectores a las grandes sagas japonesas, capaces de seguir enganchando a distintas generaciones.