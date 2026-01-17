Se incendia un tren en la estación Tortosa y deja la ciudad sin servicio ferroviario

Un tren que estaba vacío se ha incendiado este sábado por la noche en Tortosa y ha provocado la interrupción del servicio ferroviario en la ciudad. Esto implica que no hay salidas ni entradas a la estación, terminal de la línea R16 de Rodalies de Catalunya y parada de varios servicios de media distancia que unen a Barcelona y Valencia. Según ha informado Adif, el fuego ha cortado la catenaria de encima del tren y ya se han activado los bomberos y el personal técnico para resolverlo.