Alerta en Catalunya
Transporte público
Se incendia un tren en la estación Tortosa y deja la ciudad sin servicio ferroviario
El corte afecta al R16 de Rodalies y servicios de media distancia
Un tren que estaba vacío se ha incendiado este sábado por la noche en Tortosa y ha provocado la interrupción del servicio ferroviario en la ciudad. Esto implica que no hay salidas ni entradas a la estación, terminal de la línea R16 de Rodalies de Catalunya y parada de varios servicios de media distancia que unen a Barcelona y Valencia. Según ha informado Adif, el fuego ha cortado la catenaria de encima del tren y ya se han activado los bomberos y el personal técnico para resolverlo.
