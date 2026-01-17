Gemma Tarafa: “Barcelona necesita supermercados públicos para abaratar la cesta de la compra”

Gemma Tarafa (Barcelona, 1971) estrena liderazgo al frente de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona con “la ilusión y el reto” de devolver a la formación a ser la primera fuerza en la ciudad, una responsabilidad que compagina con la coordinación de los Comuns. Procedente del mundo científico y militante desde los 16 años, acumula una trayectoria de 11 años en el consistorio, ocho de los cuales en el gobierno de Ada Colau. La entrevistamos en EL PERIÓDICO a un año y medio de las municipales de 2027 y en pleno proceso interno del partido para escoger candidato.

Asume el mando del grupo municipal tras Ada Colau y Janet Sanz. ¿Qué sello propio aportará?

Mi objetivo principal es recuperar el liderazgo de BComú y fortalecer a la formación. Cuanto más fuertes estemos como espacio político mejor llegaremos a las elecciones. Las líneas de trabajo y la esencia serán las mismas que hasta ahora, pero nos centraremos en dos temas clave: la vivienda y el coste de la vida.

Toma la responsabilidad en un momento crucial: el último año de mandato antes de las elecciones. ¿Cuál será la hoja de ruta de BComú hacia 2027?

Nos preocupa el aumento del coste de la vida. Trabajaremos en una propuesta concreta en este sentido: Barcelona debe tener una red de supermercados públicos que bajen el coste de la cesta de la compra que, según los datos de la UCO, ha subido entre un 36% y un 38%. Entre el alquiler y la cesta de la compra la gente ya no llega a final de mes.

¿Cómo se implementaría?

La idea es que Mercabarna constituya esta red en todos los barrios de la ciudad. Un espacio muy óptimo para implementarlos sería los mercados municipales. En algunos ya hay supermercados dentro, pero son de grandes empresas que consiguen beneficios desorbitados y ni topan ni controlan los precios. Habría que revisar este modelo y las concesiones y en estos espacios poner supermercados públicos que sí los toparan. Los vecinos los tendrían a 15 minutos de casa y también podrían hacer de distribuidores para paradistas y el pequeño comercio. Lo transmitiremos al gobierno para que lo haga efectivo si puede ser antes de 2027, pero, si no, será una de nuestras grandes propuestas para recuperar el liderazgo.

Los Comuns habéis pasado de gobernar la ciudad a resistir en la oposición. ¿Sois socio puntual, oposición dura o muleta incómoda?

Se tienen que generar puentes para llegar a acuerdos que sean en base a contenidos claros, valientes y que vayan a la raíz. Ya no vale el relato. Nosotros estaremos aquí para hacer acuerdos de verdad y aplicarlos a corto plazo. Nunca seremos la muleta del PSC porque estamos muy igualados en votos y tenemos miradas muy distintas.

El gobierno de Collboni defiende que busca acuerdos con todos los grupos. Con los Comuns ha sido especialmente difícil en los últimos meses. ¿Teme que BComú quede diluido en este escenario?

Somos alternativa de gobierno. Collboni no puede estar de acuerdo con la izquierda y la derecha continuamente. Estoy convencida de que los Comuns seremos un agente clave en el Ayuntamiento de Barcelona. Queda un año y medio de legislatura y me atrevería a decir que es una legislatura perdida. El legado de Colau sabemos cuál es, el de Collboni no. Será un alcalde olvidable. No tiene modelo propio ni medidas estrella que cambien la vida de la gente.

A nivel tangible en la ciudad, ¿considera que Collboni ha revertido las políticas que BComú impulsó durante la etapa de Colau?

Bastantes las ha parado y otras las ha deshecho. Podría haber aprovechado las ‘superilles’, hacérselas suyas y mejorar la vida de la gente. ¿Por qué ha deshecho medidas como el Konsulta’m (servicio de apoyo psicológico)? No se me ocurre otra razón que porque lleva el sello de los Comuns. Así no podemos hacer políticas, alianzas ni puentes.

Mi candidato es Gerardo Pisarello. Es el mejor de los candidatos porque es el mejor orador que tiene nuestro espacio

De cara a las primarias, ¿será la número dos de la candidatura de Gerardo Pisarello?

Asumí en noviembre ser la coordinadora de los Comuns, con Candela López, y ahora asumo la responsabilidad de ser presidenta del grupo para llevar a BComú a ser la primera fuerza. Estoy concentrada en esto. En los Comuns tenemos mujeres muy valiosas y que podrán hacer esta tarea a la perfección.

Bob Pop presenta hoy candidatura a las primarias. ¿Sería un buen alcaldable?

Mi candidato es Gerardo Pisarello. Es el mejor de los candidatos porque es el mejor orador que tiene nuestro espacio y ha sido teniente de alcalde de este ayuntamiento. Que una persona como Bob Pop decida presentarse hace pensar también que nuestro espacio es atractivo y fuerte.

Podem Catalunya quiere presentar también candidato en Barcelona. ¿Han hablado con ellos?

Estamos trabajando muy activamente para reconstituir el espacio a la izquierda del PSOE para que sea fuerte. Estamos hablando con todos -Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos- para establecer acuerdos en primera instancia a nivel estatal. Estamos estableciendo relaciones primero en el Estado y después las trasladaremos a Barcelona.

¿Están en condiciones los Comuns de sentarse ya a negociar los presupuestos del Govern de Salvador Illa? ¿Ve viable asumir un acuerdo este enero?

Decir que habrá acuerdo en enero… Los presupuestos se fundamentan con acuerdos concretos. Las sanciones por el incumplimiento de la ley de vivienda son una condición ‘sine qua non’ para sentarnos a negociar. Sanciones, sanciones y sanciones. Sentarse a negociar no es un sí, no es un cheque en blanco, sino abrir una negociación sobre contenidos y temáticas concretas.