Una intervención en un transformador deja sin luz a 400 hogares en Barcelona

Este sábado por la mañana, cerca de 400 hogares y comercios de una manzana del distrito de Sant Martí, en Barcelona, se han quedado sin suministro eléctrico durante unas cuatro horas. El corte ha afectado a una zona comprendida entre el paseo del Taulat y el paseo de García Faria y ha sorprendido tanto a vecinos como a comerciantes, que no esperaban quedarse sin luz.

Según han explicado fuentes de Endesa a este diario, la interrupción del servicio se debía a unas operaciones de mantenimiento para mejorar el suministro en la zona, en concreto a trabajos de mejora en un centro de transformación. En total, la actuación ha afectado a 432 clientes. Los trabajos han comenzado antes de las nueve de la mañana y, aunque estaba previsto que concluyeran a las 12 del mediodía, la electricidad no ha regresado hasta las 12:48 horas. Desde la compañía aseguran que el aviso se realizó conforme a la normativa vigente, mediante la colocación de “carteles informativos en la calle”, por la zona afectada.

"Nadie los ha visto"

La versión de los vecinos, sin embargo, es bien distinta. Los residentes consultados niegan haber tenido constancia previa del corte. “Es imposible, nadie los ha visto”, coinciden varios, en referencia a los carteles que Endesa afirma haber instalado. La sensación general es que, si existen, no se han colocado en lugares visibles, como portales o accesos a los edificios. Un problema que ha avivado el malestar por la forma en que se comunican los cortes programados y la percepción de que estos avisos no siempre llegan de manera efectiva.

La falta de electricidad también ha tenido consecuencias en la actividad económica del barrio. Una panadería de la misma manzana se ha visto obligada a bajar la persiana durante la mañana, mientras que algunos vecinos han tenido que adaptar sus planes. “Tenía pensado teletrabajar y a última hora he tenido que ir a la oficina”, explicaba uno de ellos. El mismo residente relata que su hijo, que tiene que estudiar para un examen, lo ha hecho “con la escasa luz natural del día de hoy”.

Y es que la incidencia se ha producido en una mañana especialmente gris. Barcelona ha amanecido con el cielo completamente nublado, en una jornada marcada por las previsiones de lluvia que ya han afectado con intensidad a Tarragona y que avanzan hacia la capital catalana.