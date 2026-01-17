Barcelona invertirá 2,3 millones en la reforma de tres calles del barrio de Porta

El Ayuntamiento de Barcelona destinará 2,3 millones de euros a la reforma integral de tres calles paralelas situadas en el barrio de Porta, dentro del distrito de Nou Barris. Concretamente, las obras se realizarán en las calles de Santa Pau, Emili Roca y Desfar, y se desarrollarán en una superficie total cercana a los 5.500 metros cuadrados, con una duración prevista de seis meses. Se espera que los trabajos comiencen en las próximas semanas y finalicen durante el segundo semestre de 2026, ha informado el consistorio este sábado en un comunicado.

La actuación forma parte de las casi 3.000 intervenciones del Pla de Manteniment Integral (PMI) dentro del Pla Endreça, que contempla una inversión de 435 millones de euros hasta 2028 para mantener y renovar el espacio público de la ciudad.

Mejoras previstas en las tres calles

La reforma integral de los tres viales, Santa Pau, Emili Roca y Desfar, incluye la ampliación de las aceras y la mejora de la accesibilidad para peatones, así como la creación de una nueva franja de arbolado que aportará sombra y confort térmico en verano. También se instalará nuevo mobiliario urbano, y se mejorará la red de saneamiento junto con el soterramiento de cableado aéreo. Según el ayuntamiento, estas actuaciones no solo incrementarán el espacio peatonal, sino que también bsucan impulsar la activación del comercio local y la interacción ciudadana, al ofrecer nuevas zonas de estancia y entornos más atractivos para los vecinos.

En cuanto al presupuesto que se destinará a la reforma de cada calle, las obras de la calle Santa Pau contarán con 1,1 millones de euros, la de la calle Emili Roca estará dotada con casi 735.000 euros, y la de la calle Desfar dispondrá de 475.000 euros. Los tres viales son perpendiculares al paseo de Fabra y Puig, una de las principales arterias del barrio de Porta.