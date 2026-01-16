Parets honra la memoria del exalcalde Sergi Mingote en el quinto aniversario de su muerte en el K2

Parets del Vallès se prepara para una velada de memoria y reconocimiento. Este viernes 16 de enero, a las 19 h, el Teatre Can Rajoler acogerá un homenaje al exalcalde Sergi Mingote cuando se cumplen cinco años de su muerte en el K2 (Pakistán), donde perdió la vida tras una caída durante el descenso en una expedición invernal. El acto, organizado con la complicidad de su familia, busca reunir en un mismo escenario las dos dimensiones que marcaron su trayectoria: la de servidor público y la de deportista de élite que vivía el reto como forma de vida.

Mingote (Parets del Vallès, 1971–2021) fue alcalde del municipio entre 2011 y 2018 y, anteriormente, concejal de Deportes. En el ámbito institucional, quienes lo trataron subrayan su cercanía y su dedicación a la vida municipal, en una etapa que dejó huella en la política local. Fuera del ayuntamiento, construyó una biografía deportiva ligada a la resistencia y a los desafíos de largo aliento: travesías, pruebas de fondo y expediciones que lo situaron como una figura reconocida del alpinismo catalán y europeo.

Entre sus proyectos más ambiciosos destacó el “14x8000 en 1000 días”, con el objetivo de ascender los catorce ochomiles sin oxígeno suplementario. La pandemia obligó a detener la agenda de expediciones en 2020, pero su nombre siguió asociado a una manera de entender el deporte basada en la disciplina, la preparación y la constancia. El 16 de enero de 2021, durante la expedición al K2, Mingote sufrió una caída en el descenso desde el campo 3 hacia el campamento base. La noticia conmocionó al mundo de la montaña y dejó en Parets una pérdida difícil de asumir.

El homenaje de este viernes quiere convertirse, precisamente, en un espacio de memoria serena, con un marcado componente visual y documental. La velada arrancará con la inauguración de la exposición fotográfica “¡Cinco años sin ti!”, comisariada por Júlia Mingote, que reúne imágenes de distintas expediciones y podrá visitarse hasta el 26 de enero. A continuación, se proyectarán tres documentales —Everest, Ultra TRI Motril y Travessa Estret de Gibraltar— que incorporan escenas inéditas de algunos de sus proyectos más significativos.

Cinco años después, la cita busca poner nombre a lo que permanece: el recuerdo de un vecino que llevó el nombre de Parets a paisajes extremos, sí, pero también el de un hombre que formó parte de la vida cotidiana del municipio desde el servicio público. Este viernes, Can Rajoler será el lugar donde esa memoria encuentre su forma más sencilla y compartida: imágenes, fotografías y encuentro.