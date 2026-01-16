La oposición de Barcelona apoya la candidatura a la Agencia Estatal de Salud Pública con matices y recelos competenciales

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona se han pronunciado este viernes sobre la candidatura de la capital catalana para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), avanzada por EL PERIÓDICO. Junts, BComú, ERC y PP avalan que la ciudad opte formalmente a albergar la agencia, aunque lo hacen con matices y recelos competenciales. La propuesta plantea ubicar la sede en la antigua residencia Ramon Llull, en el recinto de la Escola Industrial, situada en pleno centro de la ciudad y patrimonio de interés nacional.

Junts per Barcelona ha expresado su apoyo, pero mantiene una posición crítica con el encaje de la futura agencia. La formación recuerda que, desde el inicio de la tramitación de la creación de la AESP en el Congreso, ya advirtió de que “esconde una voluntad recentralizadora con la excusa de coordinación”, motivo por el cual se opuso.

Pese a ello, la concejal Titón Laïlla defiende que la candidatura de Barcelona es “indiscutiblemente la mejor” por capacidad técnica, ubicación y sinergias con el ecosistema científico, y advierte de que si finalmente no prospera será por motivos políticos. Junts reclama “racionalidad en el gasto” para rehabilitar la residencia Ramon Llull, respeto a las competencias catalanas y al uso del catalán.

En la misma línea, ERC ha valorado positivamente el paso dado para reforzar la candidatura y recuerda que ha respaldado el proyecto tanto en la Diputación como en el Congreso. No obstante, la concejal Eva Baró subraya que el despliegue de la agencia debe hacerse con “pleno respeto a las competencias de Catalunya, evitando cualquier invasión competencial y garantizando una coordinación real y efectiva, sin duplicidades”.

En este sentido, los republicanos instan al gobierno municipal a priorizar la Agencia de Salud Pública de Barcelona y a avanzar en la concentración de sus servicios en un único edificio en la Vall d’Hebron, al considerar que la coincidencia de la agencia estatal y la local puede ser una oportunidad si se basa en la cooperación y la complementariedad.

“Primero lo básico: salvar vidas”

BComú también considera una buena noticia el anuncio de la candidatura de la AESP, aunque advierte de que será clave definir con claridad sus objetivos y su relación con las agencias de Barcelona y de Catalunya. La presidenta del grupo, Gemma Tarafa, subraya que la aspiración de Barcelona a ser capital internacional en salud se apoya en políticas pioneras impulsadas por los Comuns, como la Zona de Bajas Emisiones, las 'superilles' o el dentista municipal. En este sentido, reclama coherencia al gobierno de Collboni y le pide que dé continuidad a estas políticas.

El PP da la bienvenida a cualquier inversión en el ámbito de la salud, pero se muestra muy crítico con el alcance real de la iniciativa. El presidente del grupo en la capital catalana, Daniel Sirera, avisa de que la creación de una agencia estatal “no arregla el colapso de las urgencias, ni las listas de espera ni la falta de personal sanitario”. Por ello, reclama priorizar la atención sanitaria básica y la gestión asistencial antes de impulsar nuevos organismos. “Primero lo básico: salvar vidas”, ha zanjado.