Para 70.000 personas
MAPA | Estas son las ciudades de la segunda corona de Barcelona que tendrán descuentos por la T-Social
El despliegue inicial arranca en 21 municipios y aspira a ampliarse a más ciudades de la provincia de Barcelona
Llega la 'T-Rosa' de la segunda corona de Barcelona: nuevos descuentos en transporte público para 70.000 personas a partir del 2027
La puesta en marcha de la T-Social marca un nuevo paso en la digitalización del transporte público en Catalunya, esta vez con un objetivo eminentemente práctico: que las bonificaciones sociales puedan “viajar” con el usuario sin depender de una tarjeta distinta en cada municipio. La Asociación de municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU) impulsa este despliegue como complemento de la T-Movilidad, con la idea de simplificar trámites y hacer más fluido el acceso a los descuentos para personas que ya cuentan con algún tipo de ayuda local.
El proyecto arranca con una primera fase en 21 municipios y nace con una lógica clara: la interoperabilidad será común, pero la decisión seguirá siendo municipal. Es decir, cada ayuntamiento mantendrá sus criterios y condiciones, y la tarjeta integrará ese perfil para que el uso del transporte sea más ágil allí donde el sistema esté habilitado. En paralelo, el plan se presenta como el desembarco de la “T-Rosa” en la segunda corona de Barcelona, con voluntad de ir sumando nuevas localidades a medida que se cierren acuerdos técnicos y administrativos.
El siguiente mapa sitúa las ciudades incluidas en este primer paquete: el perímetro inicial desde el que la AMTU quiere ampliar el alcance a otros municipios del entorno metropolitano en las próximas etapas.
