Lluvia CatalunyaComunicado Julio IglesiasJulio IglesiasArbeloaBarçaRecibo luzEmbalses CatalunyaDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
Para 70.000 personas

MAPA | Estas son las ciudades de la segunda corona de Barcelona que tendrán descuentos por la T-Social

El despliegue inicial arranca en 21 municipios y aspira a ampliarse a más ciudades de la provincia de Barcelona

Llega la 'T-Rosa' de la segunda corona de Barcelona: nuevos descuentos en transporte público para 70.000 personas a partir del 2027

Un autobús en la Universidad Autónoma de Barcelona

Un autobús en la Universidad Autónoma de Barcelona / Zowy Voeten / EPC

Clàudia Mas

Clàudia Mas

Barcelona
La puesta en marcha de la T-Social marca un nuevo paso en la digitalización del transporte público en Catalunya, esta vez con un objetivo eminentemente práctico: que las bonificaciones sociales puedan “viajar” con el usuario sin depender de una tarjeta distinta en cada municipio. La Asociación de municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU) impulsa este despliegue como complemento de la T-Movilidad, con la idea de simplificar trámites y hacer más fluido el acceso a los descuentos para personas que ya cuentan con algún tipo de ayuda local.

El proyecto arranca con una primera fase en 21 municipios y nace con una lógica clara: la interoperabilidad será común, pero la decisión seguirá siendo municipal. Es decir, cada ayuntamiento mantendrá sus criterios y condiciones, y la tarjeta integrará ese perfil para que el uso del transporte sea más ágil allí donde el sistema esté habilitado. En paralelo, el plan se presenta como el desembarco de la “T-Rosa” en la segunda corona de Barcelona, con voluntad de ir sumando nuevas localidades a medida que se cierren acuerdos técnicos y administrativos.

El siguiente mapa sitúa las ciudades incluidas en este primer paquete: el perímetro inicial desde el que la AMTU quiere ampliar el alcance a otros municipios del entorno metropolitano en las próximas etapas.

LOS MUNICIPIOS DE LA SEGUNDA CORONA CON 'T-SOCIAL'

Mapa de los municipios que adoptan la tarjeta social de transporte

