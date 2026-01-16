MAPA | Estas son las ciudades de la segunda corona de Barcelona que tendrán descuentos por la T-Social

La puesta en marcha de la T-Social marca un nuevo paso en la digitalización del transporte público en Catalunya, esta vez con un objetivo eminentemente práctico: que las bonificaciones sociales puedan “viajar” con el usuario sin depender de una tarjeta distinta en cada municipio. La Asociación de municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU) impulsa este despliegue como complemento de la T-Movilidad, con la idea de simplificar trámites y hacer más fluido el acceso a los descuentos para personas que ya cuentan con algún tipo de ayuda local.

El proyecto arranca con una primera fase en 21 municipios y nace con una lógica clara: la interoperabilidad será común, pero la decisión seguirá siendo municipal. Es decir, cada ayuntamiento mantendrá sus criterios y condiciones, y la tarjeta integrará ese perfil para que el uso del transporte sea más ágil allí donde el sistema esté habilitado. En paralelo, el plan se presenta como el desembarco de la “T-Rosa” en la segunda corona de Barcelona, con voluntad de ir sumando nuevas localidades a medida que se cierren acuerdos técnicos y administrativos.

El siguiente mapa sitúa las ciudades incluidas en este primer paquete: el perímetro inicial desde el que la AMTU quiere ampliar el alcance a otros municipios del entorno metropolitano en las próximas etapas.