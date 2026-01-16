La visita institucional de Illa consolida el gran museo de arte urbano del Besòs: "Simboliza la resistencia de Santa Coloma"

Las ciudades del área de Barcelona a la ribera del río Besòs siguen proyectando el BesArt, el museo al aire libre más grande del mundo, en esta ocasión con el reconocimiento institucional de Salvador Illa este 16 de enero. El president de la Generalitat se ha interesado por el proyecto que revitaliza lo muros del que fue uno de los ríos más contaminados de Europa. El proyecto no solo transforma el paisaje de Santa Coloma de Gramenet, sino que busca expandirse hacia Sant Adrià de Besòs y Montcada i Reixac.

El president ha estado acompañado por una nutrida comitiva que refleja la unidad institucional y la colaboración público-privada el proyecto. Entre los asistentes han destacado la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González; la consellera de Interior y exalcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon; la de Sant Adrià, Filo Cañete; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Josep Maria Coronas; el consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos; la diputada adjunta de Cultura de la Diputación de Barcelona, Aïda Llauradó, y el director del Consorci del Besòs, Ferran Falcó.

"Simboliza la capacidad de resistencia y transformación de Santa Coloma", ha destacado la alcaldesa González. El recorrido ha permitido contemplar algunas de las 61 obras que ya visten los muros del cauce del Besòs. Entre ellas, destaca la imponente presencia de un Cobi de gran formato, creado por Javier Mariscal, que se asoma al río para observar cómo la nueva Barcelona crece más allá de sus fronteras tradicionales. El BesArt no es un museo convencional: carece de techo, vitrinas o taquillas, situándose en diálogo directo con la naturaleza del Parque Fluvial del Besòs. Sus impulsores lo definen como un museo de nueva generación que sigue la estela de referentes internacionales como los Wynwood Walls de Miami o la East Side Gallery de Berlín.

5 km y 250 murales antes del 2030

A pie de río, el BesArt rezuma arte y compromiso social. El proyecto ha contado con la participación de artistas de renombre como Aryz, Sixe Paredes o Mina Hamada, pero también ha abierto sus muros a colectivos vulnerables, jóvenes y personas mayores. Iniciativas como el Mur de la Pau o talleres con niños en riesgo de exclusión del Casal dels Infants demuestran que el objetivo va más allá de la estética: las administraciones lo impulsan como herramienta de regeneración urbana y humana.

El futuro del BesArt es ambicioso: "Es la tercera gran revolución del río Besòs después de la creación del parque fluvial, hace 25 años, y la culminación de su renaturalización", ha agregado González. Actualmente ocupa 1,4 kilómetros, pero la hoja de ruta prevé alcanzar los 5 kilómetros y 250 murales para el año 2030, lo que supondrá más de 20.000 m² de creación artística. Además, la tecnología juega un papel fundamental: mediante códigos QR junto a las obras, los visitantes pueden acceder a documentales sobre el proceso creativo, un contenido que también se difundirá a través de un nuevo canal especializado en la plataforma CaixaForum+.

Esta visita consolida un espacio que simboliza la metamorfosis del Besòs. De ser un símbolo de la degradación industrial en los años setenta, el río se ha convertido en un patrimonio natural y cultural donde la ciudadanía camina y pedalea entre piezas de arte contemporáneo. Con el apoyo explícito del Govern y de las principales instituciones del país, el BesArt se erige como modelo de convivencia entre la biodiversidad y la creatividad.