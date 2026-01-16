Furor por la liquidación de un lujoso hotel de Barcelona: “Me he llevado todo lo que he podido”

Medio centenar de personas, cargadas con carros de la compra y bolsas de gran tamaño, esperaban desde primera hora de la mañana frente a la entrada del lujoso 45 Times Barcelona Hotel. Todas con el mismo objetivo: llevarse a casa los objetos que, hasta hace una semana, formaban parte del interior del edificio. Este fin de semana, del 16 al 18 de enero, el hotel de cuatro estrellas pone a la venta cerca del 95 % de su mobiliario y elementos de diseño en un mercadillo de segunda mano. El alojamiento, situado en la Plaza de Catalunya, cierra para dar paso a las reformas que lo convertirán en el nuevo BLESS Hotel Barcelona, cuya apertura está prevista para primavera-verano de 2026.

En un margen de 45 minutos, y con precios muy asequibles, los participantes han podido acceder a tres espacios diferentes de venta. En la primera planta, hay una extensa exposición de artículos decorativos que incluye vajillas, cojines, apliques, mesas auxiliares, entre otros. En la segunda, se han habilitado tres habitaciones para mostrar mobiliario de mayor tamaño como colchones, sofás e incluso bañeras; y, por último, la terraza, donde se puede encontrar todo tipo de equipamiento exterior desde hamacas y balancines hasta plantas.

Primer día del mercadillo de mobiliario y decoración del 45 Times Barcelona Hotel de Plaza Cataluña. Fotos Sandra Roman. / Sandra Román / EPC

Arquitectura del orden

Detrás de esta iniciativa está Arquitectura del Orden, una empresa fundada en 2018 bajo el lema “porque tus trastos pueden ser un tesoro para otros”. Sus cofundadoras, Astrid Romero y María José López, se dedican a ayudar a familias y empresas a vaciar casas, locales o negocios para, posteriormente, organizar jornadas de “puertas abiertas” en las que todos los objetos pueden ser vendidos.

López asevera que la meta es que las cosas tengan una segunda oportunidad, que los compradores les den un nueva vida y que nada termine en la basura. “Es la forma más bonita y sencilla de finalizar el círculo”, añade Romero. Una filosofía basada en la economía circular que ha convertido el cierre de un inmueble en una ocasión única para obtener piezas con historia.

Primera jornada del mercadillo

El pasado lunes 12 de enero, se anunciaron las tiquets para acceder al evento, agotadas en menos de una hora tras registrar más de 1.000 citas. Aun así, muchos de los interesados que no tenían entradas han decidido acercarse igualmente con la esperanza de aprovechar alguna cancelación de última hora.

Es el caso de Tania Manzano, que se ha desplazado hasta el hospedaje pese a saber que el aforo estaba completo. “Está ‘sold out', pero he venido para intentarlo. Hay cosas brutales que merecen la pena”, aseguraba a EL PERIÓDICO. Una situación similar ha vivido Clara Martínez, que aguardaba en la cola “para ver si hay suerte y se libera algun hueco” y poder comprar mobiliario para su casa.

El furor por conseguir los muebles del hotel se palpaba desde antes de que se abrieran las puertas. Ya sobre las diez de la mañana empezaban a llegar los primeros asistentes, que permanecían expectantes a la apertura del primer turno. Entre ellos estaba Tatiana Doblado, quien declaraba “querer comprar nuevos decoración a buen precio”.

Media hora más tarde, las puertas del 45 Times Barcelona se abrían para dar paso al primer grupo de 40 personas. Entre ellas se encontraba Sandra Losada, que acompañada de su padre, rebuscaba entre las cajas en busca de apliques para su casa. La clienta destacaba los precios de algunos artículos “hay planchas del pelo por tres euros” y reconocía entre risas “Me he llevado todo lo que he podido”. En la misma línea se encontraba Conchita Blanco, quien comentaba con desánimo que no había logrado comprar lo que quería—un pie de cama de mimbre—, aunque finalmente había adquirido dos taburetes y un sofá rojo.

La actividad ha atraído a público de distintos puntos de Catalunya. Un ejemplo es Aina Perales, residente de Tarragona, que tras conocer la oportunidad por una compañera de trabajo, no dudó en inscribirse. Durante su turno, ha obtenido una amplia variedad de artículos, desde sillas y cafeteras hasta cuadros, jabones, cojines y toallas.

También ha acudido Patricia Bueno, vecina de Montgat, que descubrió el evento a través de las redes sociales, y ha aprovechado para comprar dos tumbonas para su jardín. Por su parte, Cesc Tàrrega ha llegado desde l’Escala con la meta de encontrar mobiliario para las zonas comunes de un departamento que está acondicionando.

Más allá del perfil particular, el mercadillo también ha captado la atención de profesionales del sector, como Joan Llongueras, CEO y socio fundador de Coblonal Interiorismo Barcelona, que asegura que “es muy interesante acudir para encontrar piezas útiles para los proyectos de la compañía”. Todos los entrevistados coinciden en que el mercado de segunda mano es una excelente idea y sugieren que hayan más eventos como este. Algunos han reconcoido que nunca antes habían ido a este tipo de encuentros, aunque a partir de ahora repetirán la experiencia”, concluyen.