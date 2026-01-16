Mossos d'Esquadra
Un detenido en Terrassa por agredir con arma blanca a un hombre en la Mina
El arrestado es un hombre de 43 años
Asalto violento en Calella de Palafrugell: unos encapuchados atan a una mujer mayor y le roban
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves a un hombre en Terrassa (Vallès Occidental) por una agresión con arma blanca el miércoles en la Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelonés), según avanzó el digital 'El Caso' y confirmaron al ACN fuentes policiales. El arrestado es un hombre de 43 años. A raíz de la agresión, la policía inició gestiones que permitieron localizar al día siguiente al presunto autor en Terrassa. La detención se produjo sin incidentes, con la colaboración del implicado.
