Un detenido en Terrassa por agredir con arma blanca a un hombre en la Mina

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves a un hombre en Terrassa (Vallès Occidental) por una agresión con arma blanca el miércoles en la Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelonés), según avanzó el digital 'El Caso' y confirmaron al ACN fuentes policiales. El arrestado es un hombre de 43 años. A raíz de la agresión, la policía inició gestiones que permitieron localizar al día siguiente al presunto autor en Terrassa. La detención se produjo sin incidentes, con la colaboración del implicado.