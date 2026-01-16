Barcelona presenta candidatura para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública en un edificio modernista del Eixample

La ciudad de Barcelona opta formalmente a acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), con una candidatura competitiva, numerosos apoyos y un vistoso gancho arquitectónico. El ejecutivo de Jaume Collboni ha aprobado el proyecto este jueves en comisión de gobierno. Murcia, Zaragoza, Oviedo, León, Salamanca, Granada y Lugo ya habían anunciado que participan en la pugna. Este viernes se cierra el plazo y podría sumarse alguna aspirante más.

El informe de la candidatura, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, revela qué espacio ofrece la ciudad como potencial sede de la AESP: la antigua residencia Ramon Llull en el recinto de la Escola Industrial, situada en pleno centro de la ciudad y patrimonio de interés nacional. Se trata de un edificio singular, de estilo modernista y novecentista, que acogió hasta 2022 un colegio mayor para más de 200 estudiantes de la Universitat de Barcelona (UB) y que hoy está cerrado.

La Generalitat de Catalunya explicitará este viernes su apoyo al plan municipal. También tiene, por supuesto, el aval de la Diputació de Barcelona, que es la propietaria del inmueble ofrecido como sede. En definitiva, una candidatura “compartida” por las tres instituciones y reforzada con la adhesión de medio centenar de entidades de relevancia, como universidades, centros de investigación y colegios oficiales.

Reforma integral

La documentación enviada al ministerio de Política Territorial -el encargado del proceso de selección- incorpora un escrito de la presidenta provincial, Lluïsa Moret, en el que certifica “el compromiso de ceder el inmueble para su uso como sede de la AESP” y permitir “el acondicionamiento adecuado en el tiempo requerido”. El edificio necesita obras mayores, pero supera los 8.000 m² de superficie útil repartidos entre cuatro plantas y un altillo. Cumple de sobras con la superficie solicitada por el gobierno del Estado: la agencia precisará de 4.000 m² para acomodar a los 300 empleados que aspira a tener como plantilla directa.

Residencia Ramon Llull Edificio ofrecido por Barcelona como sede de la AESP

El planteamiento estatal de una puesta en marcha progresiva permite encajar una rehabilitación integral. La nueva institución, dependiente del ministerio de Salud, arrancaría con los profesionales de dos equipos que hoy trabajan en Madrid, principalmente adscritos al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y al Centro Nacional de Epidemiología (CNE). Este núcleo fundador se ampliaría paulatinamente con más personal, presupuesto y actividad.

Con unas “mínimas intervenciones” en el edificio Ramon Llull, Barcelona ve “apropiado y viable” habilitar “un espacio de 500 m2 en el segundo semestre de 2026” para acoger al grupo motor. Asimismo, promete “un espacio más amplio en un horizonte inferior a cinco años” para atender el crecimiento de la agencia a medio plazo. La reforma, cuyo coste no ha trascendido, la pagarían las administraciones catalanas.

Además, el consistorio se ofrece a facilitar el aterrizaje de los primeros profesionales con “sesiones grupales de bienvenida” previas al desplazamiento para darles “información básica para poner en marcha una nueva vida personal y familiar en la ciudad”. Además, podrían usar la ventanilla única que ya atiende a expats y emprendedores, el Barcelona International Welcome Desk.

Ubicación privilegiada

El recinto de la Escuela Industrial, en proceso de relanzamiento como polo científico y ciudadano, ocupa la antigua fábrica textil Batlló y se ha dedicado a la formación durante un siglo. Contiene espacios emblemáticos como el Paraninfo, un auditorio de 584 plazas rehabilitado recientemente, que la AESP podría utilizar para sus actos. En el mismo edificio Ramon Llull dispondría de otra sala excepcional, la capilla diseñada por Joan Rubió Bellver, discípulo de Gaudí. Pompeu Fabra, Federico García Lorca y Salvador Espriu son algunos de los ilustres huéspedes que ha tenido el colegio mayor, que en los últimos años acogía una arraigada comunidad de estudiantes.

Capilla oculta de la residencia Ramon Llull, dentro la Escola Industrial / MANU MITRU

La ubicación es un auténtico caramelo: en pleno centro, con total facilidad de acceso multimodal y en una manzana verde y pacificada. Tendría como vecinos a referentes en salud como el Hospital Clínic, el centro de investigación ISGlobal o la farmacéutica AstraZeneca en el edificio Estel. En el perímetro del recinto hay metro, buses y carriles bici y a solo 10 minutos a pie están el tranvía y la estación de Sants, que ofrece AVE y enlaza con el aeropuerto.

Barcelona saca pecho de la pluralidad de destinos que permite la red de alta velocidad y los vuelos directos desde El Prat. “Con salidas prácticamente cada hora durante todo el día laboral, la conexión Barcelona-Madrid por AVE permite realizar reuniones en la capital sin pernoctar, regresando el mismo día”, apunta el informe. También analiza las frecuencias aéreas y ferroviarias con otras ciudades españolas, en previsión de las visitas territoriales de la agencia. “Barcelona garantiza una amplia flexibilidad de conexiones nacionales, combinando múltiples vuelos diarios y alta velocidad”, defiende.

Al radiografiar las rutas aéreas de El Prat, destaca aquellas destinaciones con grandes centros de investigación sobre epidemias: Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Helsinki, Atlanta, Pekín… Instalarse en el Eixample, concluye, “favorecería la proyección internacional de la Agencia y su capacidad de incidir en redes de cooperación científica y técnica a escala mundial, con acceso directo a foros internacionales y reuniones multilaterales”.

En cuanto a los invitados que reciba la futura sede, la candidatura presume de las 107.000 plazas hoteleras en Barcelona e inmediaciones y los servicios desarrollados para atender unos 450 congresos cada año sobre salud y ciencias de la vida. Este segmento supone el 40% del total de eventos y ferias que se celebran en la capital catalana. Consciente que el mercado de la vivienda podrían preocupar a la plantilla, el consistorio hace bandera del freno a los precios de alquiler propiciada por las regulaciones y del crecimiento previsto de la obra nueva.

Finalmente, la ciudad hace notar la “concentración única en Europa de aeropuerto, puerto y Zona Franca en menos de 5 km”. El puerto barcelonés está especializado en cadenas de frío y logística farmacéutica, lo que proporcionaría a la AESP “agilidad en el suministro de productos sanitarios, equipamiento médico y material crítico, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante emergencias de salud pública transfronterizas”.