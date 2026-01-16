Barcelona compra 97 pisos durante 2025 por 21 millones de euros, la mayoría de ellos habitados

El Ayuntamiento de Barcelona compró 97 pisos por 21,71 millones de euros durante 2025, la mayoría de los cuales están habitados. Aparte, invirtió otros 27,24 millones en adquisiciones de tres solares y para hacerse con la totalidad de la propiedad del edificio de Via Laietana 8-10. Con esas cuatro operaciones, el gobierno del alcalde Jaume Collboni prevé edificar 199 viviendas. No se concreta de momento cuándo estarán disponibles. La suma destinada a compras inmobiliarias ascendió a un total de 48,95 millones de euros en el ejercicio pasado.

El teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, ha confiado esta mañana en que el montante total a final de mandato alcance los 100 millones. El desembolso ha ido en aumento en los últimos años: en 2023, se dedicaron 13 millones para adquirir 105 pisos y se compraron 36 en 2024, con un coste de nueve millones de euros. El ejecutivo ha presumido que, desde que Collboni manda, se han desembolsado 44 millones de euros en compras directas de hogares. De los 97 domicilios que se incorporaron el año pasado al inventario municipal, 89 están construidos. Se incluyen 50 repartidos en diferentes inmuebles y 47 en tres fincas.

El concejal socialista ha resaltado que el 70% de las compras efectuadas en 2025 se cerraron en el último trimestre. “La voluntad del ayuntamiento es acelerar compras por tanteo y retracto y explorar compras colaborativas”, ha comentado Valls.

El teniente ha augurado que el consistorio gaste 20 millones más de euros en adquisiciones este 2026, sin descartar que acaben siendo más. El ayuntamiento dispone por ahora de más de 13.000 viviendas y aspira a llegar a 2027 con 2.000 más. A su vez, Valls ha opinado que el ayuntamiento y las demás administraciones han de tener una “política más ambiciosa” para incrementar el parque público de vivienda, obteniendo domicilios ya construidos como terrenos para edificar.

El 30% "está para quedarse"

En cuanto a las viviendas ya existentes, el ayuntamiento hizo efectivo la norma del 30% para quedarse con cuatro pisos ya construidos y pendientes de ocuparse en el número 181 de la calle Llull, a cambio de 660.000 euros. A su vez, ejecutó la normativa que obliga a los constructores a reservar una parte de la vivienda que edifiquen a necesidades sociales para hacerse con otras ocho viviendas, en una promoción que se levantará en el número 40 de la calle Garrofers. El consistorio abonó 1,61 millones por esos hogares, que se cuenta con que estén listos en 2027.

Tanto en un caso como en el otro, el ayuntamiento se ha quedado con los domicilios que los promotores han de erigir por la normativa del 30%, que el gobierno de Collboni quiere modificar. “Si el privado no lo quiere desarrollar, tenemos interés de quedarnos con ese 30%”, ha expresado Valls. El edil ha rebatido que el ejecutivo del PSC sea contrario a la norma, de la que la exacaldesa Ada Colau y Barcelona en Comú hicieron bandera: “Este gobierno quiere el 30%, siempre hemos dicho que está para quedarse, pero decimos que se debe flexibilizar”.

A su vez, el ayuntamiento sufragó 5,21 millones este pasado diciembre por pisos habitados en distintos barrios y que pertenecían a Building Center, una inmobiliaria de Caixabank. Además, pagó 4,02 millones de euros al ejercer el derecho preferencial que le brinda el tanteo y retracto por 10 viviendas en el número 419 de la calle València, habitadas en su mayoría. Sí están vacíos los 11 domicilios de la escalera del número 21 del pasaje Alió. Costó 1,01 millones al consistorio y debe reformarse antes de que nuevos vecinos entren a vivir.

La operación de Casa Orsola

El listado incluye la compra de Casa Orsola, que se convirtió en un símbolo del movimiento por la vivienda en Barcelona, ante la amenaza de que sus inquilinos fueran desahuciados. La inversión fue de 9,2 millones, de los que el ayuntamiento financia 4,86 millones y el resto, la entidad Hàbitat 3.

El bloque, que cuenta con 26 domicilios está habitado en gran medida. Sí se anunció que nueve pisos pasarían a la bolsa de alquiler asequible.

En cuanto a terrenos, el ayuntamiento se ha agenciado el número 19 de Escolapi Càncer -es el primero que compra a la Sareb y calcula que allí se crearán 61 pisos-, otro en la calle Juan de Sada -con un potencial para 44 viviendas- y otro en Roc Boronat -se estiman 14 viviendas-. A las tres inversiones se han destinado 4,89 millones de euros en total.

Aparte, el ayuntamiento desembolsó 22,35 millones de euros para quedarse con Via Laietana 8-10 al completo. Ese inmueble no se convertirá en un bloque de viviendas, sino se instalarán oficinas para 700 trabajadores del ayuntamiento. No obstante, la adquisición permite al consistorio liberar terrenos en Ciutat Vella. Así, en vez de instalarse dependencias municipales, se levantarán tres promociones de vivienda y, a su vez, se obtiene suelo para el nuevo ambulatorio del Gòtic. Se estima que permitir alzar 80 domicilios en los números 7, 15 y 32 de la calle Avinyó, en el número tres de la calle Ciutat y el número 14 de Paradís.