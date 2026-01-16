Los Mossos clausuran un 'narcolocal' conflictivo en el centro de Barcelona y lo sellan con cemento para evitar que se reocupe

Un local ocupado ilegalmente en que se ha trapicheado con droga en los últimos meses y servía de picadero de consumo en el centro de Barcelona ha dejado de incordiar a los vecinos del barrio Gòtic. Una capa de cemento cubre por completo la entrada del comercio abandonado, convertido últimamente en un concurrido 'narcolocal' en una esquina de la plaza Vila de Madrid, a media distancia entre la Rambla y el Portal de l'Àngel. Los bajos se han blindado esta mañana, después de que los Mossos d'Esquadra accedieran y registraran este jueves el habitáculo, que ha sido foco de quejas y un malestar creciente, por las peleas frecuentes -incluso algunas a palos, tal como registraron los vecinos- y las escenas sórdidas que los residentes dan fe de que se han producido en su entorno.

La policía informa a EL PERIÓDICO que los agentes desmantelaron el establecimiento al mediodía de ayer. Durante el operativo, detuvieron a dos personas. Les acusan de ser los presuntos responsables del punto de droga. Los agentes también identificaron a 15 personas, que hallaron consumiendo estupefacientes en el interior del local, situado en el número tres de la plaza Vila de Madrid. Asimismo, los Mossos se incautaron de pequeñas cantidades de sustancias ilegales, dinero en efectivo, balanzas y otro material de precisión. Son utensilios habituales de quienes se dedican a despachar droga y lucrarse con ella. Tras tapiarse, la propiedad se ha retornado a su titular.

Las molestias que el habitáculo generaba llevaron a la asociación Xarxa Veïnal Gòtic a advertir del deterioro y la sensación de inseguridad que se había extendido por la zona. De hecho, numerosos vecinos colgaron pancartas contra el incivismo, el ruido y la inseguridad, elaboradas por la misma entidad.

Al amanecer el pasado 31 de diciembre, se halló el cadáver de una persona sin hogar dentro de un saco de dormir en la plaza, a escasos 30 metros del local conflictivo. Es una de las cinco personas sin hogar que han fallecido en la calle entre diciembre y enero en Barcelona, según un recuento de la fundación Arrels. Los Mossos abrieron una investigación a raíz del suceso. La policía informa de que las indagaciones han descartado que se tratase de un homicidio y han concluido que la muerte fue biológica. Sí apunta que la causa de la muerte pudo deberse por una sobredosis. La tesis se ve reforzada al haberse localizado el cuerpo sin vida en los aledaños del punto de suministro ahora clausurado.

Alivio en la calle

Este mediodía, una vecina de la zona admitía que respiraba aliviada tras el cierre del 'narcolocal'. "Esta mañana solo hemos visto a unos trabajadores que estaban tapando la puerta con cemento", ha atestiguado. A su vez, ha asegurado que ayer, tras darse por finalizada la intervención policial, la puerta del local se soldó. "Pero una vecina dice que anoche quisieron forzarla; lo intentaron pero, al no lograr abrirla, se marcharon", ha relatado.

La mujer confiesa estar más tranquila tras sellarse la entrada con una notoria robustez. "Es lo que deberían hacer siempre, si no vuelven a ocuparlo... Aquí cerca, ya tuvimos otros narcolocal", recuerda. Se refiere al que se instaló en los bajos del número 4 de la calle d'en Bot, que confluye con la plaza Vila de Madrid. Los Mossos irrumpieron el 3 de octubre en él. La operación se saldó con dos detenidos y se confiscó droga y dinero en metálico. El habitáculo también se devolvió a su dueño.

Los Mossos apuntan que ambos establecimientos que fueron usurpados al permanecer vacíos han sido germen de muchas molestias. La policía ha comenzado una ronda de reuniones con entidades y residentes de la zona para informarlos del cierre de ambos 'narcolocales', que han mortificado la parte alta del Gòtic, y de las medidas de seguridad tomadas.