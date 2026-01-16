Partido de Copa Catalunya
Agreden a un aficionado del CE Sabadell a la salida del Estadio Olímpico de Terrassa
La víctima ha requerido ingreso hospitalario
Un aficionado del Centro de Deportes Sabadell FC fue agredido el miércoles después del partido de Copa Catalunya en el campo del Terrassa Fútbol Club, disputado en el Estadio Olímpico de la ciudad egarense. Según relata el CE Sabadell en un comunicado, un grupo de personas encapuchadas atacó a aficionados del club cuando acabó el partido, y uno de él fue herido con lesiones de consideración. La víctima fue atendida por el SEM y trasladada al Parc Taulí de Sabadell, donde ha sido ingresada a causa de las lesiones. El Ayuntamiento de Terrassa ha emitido un comunicado este viernes condenando los hechos, "completamente inaceptables en cualquier contexto".
"Los hechos no corresponden en modo alguno con los valores de respeto, convivencia y civismo que representa el deporte", apunta el Ayuntamiento de Terrassa, que expresa "total apoyo y solidaridad" a la persona afectada, amigos y familiares, ya quienes sufrieran la situación del miércoles.
Por otra parte, el gobierno local urge a las autoridades competentes a identificar a los implicados y se pone a disposición de la policía "para asegurar que los hechos no queden impunes".
