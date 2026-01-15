Atascos
Tráfico complicado en Barcelona este jueves: largas retenciones en la AP-7, B-23 y rondas
"Estoy harta de que se colapse todo": el drama diario de los conductores en las rondas de Barcelona
La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
El tráfico vuelve a complicarse este jueves por la mañana en el área metropolitana de Barcelona, con largas retenciones en las principales autopistas y accesos a la capital catalana durante la hora punta de los desplazamientos laborales y escolares.
La AP-7 concentra buena parte de las incidencias. El Servei Català de trànsit ha informado de que, en sentido Girona, se registran retenciones entre El Papiol y Cerdanyola del Vallès. En el sentido contrario, hacia Tarragona, también se circula con dificultades, con colas desde La Roca del Vallès hasta Parets del Vallès y desde Santa Perpètua de Mogoda hasta Barberà del Vallès.
A estos problemas se suman las complicaciones derivadas de la congestión en la AP-7 y la B-30 en sentido norte, que han acabado afectando a otras vías del entorno. En la B-23 se ha formado cola entre Molins de Rei y El Papiol en sentido Martorell y Girona. Además, en esta misma vía se registran tramos de retención entre Molins de Rei y Barcelona.
Más retenciones
Trànsit también informa de congestión en otras carreteras del Vallès y el Maresme. En la C-60, hay colas entre Argentona y La Roca del Vallès, mientras que en la C-17 se circula con dificultades de Lliçà de Vall a Mollet del Vallès.
Dentro de Barcelona, las rondas presentan este jueves el tráfico denso habitual de primera hora, sin incidentes destacables más allá del colapso diario.
En la ronda de Dalt, hay retenciones desde el Nus de la Trinitat hasta Sarrià en sentido Llobregat, y también de Cornellà a Sarrià y a Horta en sentido Besòs. Por su parte, la ronda Litoral acumula colas de Sant Adrià a la Barceloneta en sentido Llobregat y de la Zona Franca al Port en sentido Besòs.
